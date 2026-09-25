Messi y la camiseta que utilizará la Selección argentina en su despedida: cuánto vale y cómo comprarla

Messi solo participará del último de los tres amistosos que tendrá la Selección argentina en la presente fecha FIFA, el 6 de octubre contra Benín en el Estadio Monumental. Previamente, la “Albiceleste” se enfrentará el 30 de octubre con Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes y tres días después se medirá con Burkina Faso ya en la cancha de River.

Cuánto vale la camiseta de la despedida de Messi

Jugador personalizada: $259.999

Jugador personalizable: $229.999

Fan: $189.999

Mujer y niño: $149.999

Short (jugador): $109.999

Short: $79.999

Medias: $25.999

Arquero (versión jugador): $229.999

Arquero: $159.999

Prepartido: $119.999

Entrenamiento: $41.999

Precios en la tienda oficial de Adidas.

Messi se despide de la Selección

El crack rosarino anunció su retiro de la Selección argentina con una emotiva carta el pasado 31 de agosto, a casi un mes y medio de la final del Mundial 2026 en la que cayeron por 1-0 contra España.

En el Mundial, Messi brilló con 8 goles y 4 asistencias para meter a la Argentina en el partido decisivo, lo que además le permitió estar entre los nominados a ganar el Balón de Oro.

La “Pulga” tendría planeado incorporarse a los entrenamientos de la Selección argentina recién en los primeros días de octubre.