Terminaron una obra en el Corredor del Oeste en tiempo récord y se habilita el tránsido

El corte comenzó el miércoles y estaba previsto que se extendiera hasta el domingo 27, pero este viernes anunciaron que la obra ya quedó lista y queda habilitado el tránsito a la altura de La Tijera (donde empalma con la ruta 82) por las obras de la nueva estación transformadora Chacras que realizó Edemsa para conectar al otro lado de la ruta.

El plano de obras en el Corredor del Oeste difundido por la Dirección Provincial de Vialidad. Foto: DPV

El tramo norte sur del Corredor del Oeste sigue transitable con normalidad

La circulación vial por el ramal contrario, norte-sur, tanto del Corredor del Oeste como del puente de La Tijera y empalme con la ruta 82, continúa transitable con normalidad, sin sufrir corte alguno en ningún día, ya que no se verá afectada.