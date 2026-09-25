Tragedia: un camionero murió tras descompensarse al volante

Minutos después se presentó en el lugar el padre de la víctima. De acuerdo con lo manifestado ante las autoridades, su hijo atravesaba un cuadro de neumonía.

Una ambulancia del SAME permaneció en la zona para brindar asistencia a los familiares del fallecido.

Importante operativo tras el fallecimiento del camionero

La situación generó un importante operativo sobre la avenida General Paz, con reducción de carriles mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

La afectación alcanzaba al carril rápido y al carril central, debido al trabajo de efectivos de la Policía Científica y del personal de autopistas.

Por este motivo, durante el operativo se registraban demoras en el tránsito en el sentido hacia el Río de la Plata.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional y Correccional Número 26, que dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula “averiguaciones por causales de muerte”.

Además, se ordenó la intervención de la Unidad Criminalística, que deberá realizar las tareas periciales correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del camionero.