Tragedia: un camionero murió tras descompensarse al volante

Tragedia en plena avenida. Un camionero de 45 años murió este viernes a la madrugada luego de sufrir una descompensación mientras circulaba por la General Paz, en sentido hacia el Río de la Plata, en Buenos Aires.
El episodio ocurrió a la altura de Juan Bautista Alberdi, cuando un llamado al 911 alertó sobre un camión Mercedes Benz que había quedado detenido en el carril rápido. Según el aviso, el conductor se encontraba inconsciente y no respondía.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad y personal del SAME. Los médicos que llegaron al lugar constataron el fallecimiento del hombre. La información fue confirmada a la Agencia Noticias Argentinas por fuentes vinculadas al operativo.
Minutos después se presentó en el lugar el padre de la víctima. De acuerdo con lo manifestado ante las autoridades, su hijo atravesaba un cuadro de neumonía.
Una ambulancia del SAME permaneció en la zona para brindar asistencia a los familiares del fallecido.
Importante operativo tras el fallecimiento del camionero
La situación generó un importante operativo sobre la avenida General Paz, con reducción de carriles mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.
La afectación alcanzaba al carril rápido y al carril central, debido al trabajo de efectivos de la Policía Científica y del personal de autopistas.
Por este motivo, durante el operativo se registraban demoras en el tránsito en el sentido hacia el Río de la Plata.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional y Correccional Número 26, que dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula “averiguaciones por causales de muerte”.
Además, se ordenó la intervención de la Unidad Criminalística, que deberá realizar las tareas periciales correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del camionero.
En pocas palabras
- Tragedia vial: un camionero de 45 años falleció tras sufrir una descompensación al volante en la General Paz.
- Causa preliminar: el padre de la víctima indicó que su hijo padecía un cuadro de neumonía.
- Operativo: el incidente provocó demoras significativas en el tránsito en sentido al Río de la Plata.