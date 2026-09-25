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Lucas Mesa ganó algo más que una medalla de plata en los Juegos Suramericanos: "Los sueños hay que perseguirlos"

El jinete mendocino Lucas Mesa expresó su alegría tras conquistar la medalla de plata en salto ecuestre por equipos y conseguir la clasificación a los Juegos Panamericanos 2027

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Lucas Mesa integró el equipo argentino que ganó la medalla de plata.

Lucas Mesa integró el equipo argentino que ganó la medalla de plata.

El jinete mendocino Lucas Mesa expresó su alegría tras conquistar la medalla de plata en salto ecuestre por equipos y más allá de subir al podio de los Juegos Suramericanos 2026, la actuación del equipo argentino tuvo una relevancia estratégica fundamental al conseguir la clasificación a los Juegos Panamericanos 2027, un paso indispensable dentro del proceso olímpico.

Lucas Mesa y el equipo argentino en el podio de los Juegos Suramericanos 2026.

Lucas Mesa y el equipo argentino en el podio de los Juegos Suramericanos 2026.

Al referirse al valor de la medalla plateada, Mesa remarcó que la meta principal de la delegación estaba puesta en asegurar el boleto a la cita panamericana: "Para nosotros es muy importante porque no solo la medalla, que obviamente es lo principal, era la habilitación para el equipo argentino para los Juegos Panamericanos; era el compromiso que teníamos para poder seguir con el proceso olímpico".

Aunque la definición frente al conjunto de Brasil estuvo muy ajustada, el deportista valoró la satisfacción del deber cumplido: "Quedamos muy cerquita de Brasil, la verdad se nos escapó por nada, pero contento porque se cumplió el objetivo: se ganó la medalla y sobre todo el cupo panamericano, que es lo importante".

Sacrificio familiar y el salto a Buenos Aires

Mesa dedicó este logro al apoyo incondicional de su entorno desde sus comienzos en la equitación: "Son muchos años de sacrificio de mi familia, que la verdad desde chiquito siempre con los caballos, mi papá, mi mamá... creo que se ve un poco reflejado en esta medalla".

Asimismo, recordó la compleja decisión de dejar su provincia para afianzarse en el máximo nivel competitivo: "Me tuve que ir a Buenos Aires para elevar el nivel porque las exigencias son diferentes; en Mendoza lo que se salta más alto es 1,30 o 1,35 metros, y para participar a este nivel necesitás más roce de 1,50 o 1,60 metros".

Reflexionando sobre ese giro en su carrera, afirmó: "Fue una decisión difícil en su momento, pero los sueños hay que perseguirlos, así que fui atrás de ellos".

Un año consagratorio y el reconocimiento a su caballo

Esta medalla corona la que el propio atleta considera la mejor temporada de su carrera deportiva, en la que obtuvo victorias en certámenes de jerarquía internacional: "Personalmente creo que es mi mejor año deportivamente, ha sido increíble. Gané dos o tres de los principales Grandes Premios de Argentina, más la World Cup en el Sol de Mayo y el Gran Premio Sol de Mayo, y creo que esta medalla es una caricia a todo eso".

Finalmente, Mesa puso en valor el vínculo indispensable con su caballo: "Tengo un caballo que es sensacional; si bien muchos dicen que es difícil y que tiene mucho carácter, yo soy un agradecido de por vida de él porque fue el caballo que me hizo ganar muchas cosas. Sin los caballos, sinceramente no seríamos nada".

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