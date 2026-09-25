Una obra de Edemsa para una nueva estación transformadora mantuvo cortado el tránsito hasta este viernes, cuando adelantaron que los trabajos terminaron antes de lo previsto y desde las 10 se habilita el tramo de circulación sur-norte del Corredor del Oeste, en La Tijera, Luján.
Terminaron una obra en el Corredor del Oeste en tiempo récord y se habilita el tránsito
El corte era de sur a norte por el Corredor del Oeste desde la zona de La Tijera hasta la rotonda de calle Juan José Paso. Los trabajos terminaron antes
El corte comenzó el miércoles y estaba previsto que se extendiera hasta el domingo 27, pero este viernes anunciaron que la obra ya quedó lista y queda habilitado el tránsito a la altura de La Tijera (donde empalma con la ruta 82) por las obras de la nueva estación transformadora Chacras que realizó Edemsa para conectar al otro lado de la ruta.
El tramo norte sur del Corredor del Oeste sigue transitable con normalidad
La circulación vial por el ramal contrario, norte-sur, tanto del Corredor del Oeste como del puente de La Tijera y empalme con la ruta 82, continúa transitable con normalidad, sin sufrir corte alguno en ningún día, ya que no se verá afectada.
La estación transformadora Chacras permitirá ampliar la capacidad energética para abastecer la creciente demanda de la zona, optimizando la calidad y estabilidad del servicio eléctrico local, según comunicaron.
Vialidad también indicó que "a partir de esta obra Mendoza contará la primera del interior del país integralmente digitalizada y telecomandada, la cual brindará más capacidad y seguridad a la zona Sur del Área Metropolitana de Mendoza".
La obra de Edemsa consistió en la instalación de una tubería subterránea que va por debajo de la estructura del sector, por donde ahora pasa el cableado para conectar la estación que esta en el lado oeste de la autopista.
En pocas palabras
- Obra Edemsa: habilitan tramo sur-norte del Corredor del Oeste tras obra de nueva estación transformadora, adelantando la finalización prevista.
- Tránsito normal: el sentido norte-sur del Corredor del Oeste y el puente de La Tijera continúan transitables sin afectación.
- Mejora energética: la nueva estación Chacras digitalizada y telecomandada ampliará la capacidad y seguridad energética del área metropolitana.