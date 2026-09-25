El MotoGP tiene fecha confirmada para correr en el Autódromo de Buenos Aires en 2027

Venta de entradas para el MotoGP 2027 en Argentina

Las entradas del Gran Premio de Argentina de MotoGP tendrán una preventa del 1 al 7 de octubre exclusiva para clientes del Banco Ciudad.

A partir del 8 de octubre comenzará la venta general en https://motogp.fantixtickets.com

Los trabajos en el Autódromo de Buenos Aires

El circuito porteño no alberga un Gran Premio de motociclismo desde 1999 y se está llevando a cabo una remodelación integral dirigida por el arquitecto Hermann Tilke. Las obras incluyen un nuevo trazado, mejoras en boxes, paddock, zonas de seguridad y capacidad para unos 150.000 espectadores. Todo está sujeto a la homologación final de la FIM aunque con el compromiso del gobierno porteño de completar las obras en tiempo y forma.

Este regreso refuerza la presencia de MotoGP en Sudamérica tras la salida de Termas de Río Hondo del calendario en 2025 y reemplaza la cita de Hungría (Balaton Park).

La próxima temporada de la categoría reina del motociclismo de velocidad comenzará el 7 de marzo en Tailandia (Buriram) y finalizará el 28 de noviembre en Valencia.