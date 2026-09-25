Pánico en el aire: un avión de Aerolíneas Argentinas y la desesperación por un grave problema en las alturas

Avión en problemas: el vuelo que generó angustia

“La aeronave aterrizó sin inconvenientes a las 00:30 y se dirigió a su posición por sus propios medios, sin que fuera necesario activar ningún código de emergencia”, señalaron y añadieron que “durante el episodio se registró un fenómeno conocido como compressor stall, que consiste en una alteración del flujo de aire dentro del compresor del motor. Este fenómeno puede producir sonidos semejantes a detonaciones”.

Agregaron que “se dispuso el cambio de aeronave y el vuelo despegó nuevamente a las 04:30”, rumbo a Madrid.

El aterrizaje se concretó en completa normalidad y la aeronave logró llegar a su posición por sus propios medios sin que se registraran complicaciones mayores para los pasajeros a bordo, y sin que se reportaran consecuencias de ninguna naturaleza para los viajeros.

Tensión en el aeropuerto con la falla el motor de un avión

El inusual episodio no solo generó tensión en el ámbito aeronáutico, sino que también causó alarma en distintos puntos de la zona sur del conurbano bonaerense.

Residentes de localidades como Ezeiza, Monte Grande, Luis Guillón, Burzaco, Glew y Lanús reportaron a través de las redes sociales haber escuchado fuertes estruendos y detonaciones similares a explosiones o truenos coincidiendo con el momento en el que el avión sobrevolaba la región.

Una de las causas probables podría ser la ingesta de un ave en el proceso de ascenso de la aeronave, lo que será definitivamente determinado por los técnicos de mantenimiento.