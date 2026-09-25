Brasil apenas pudo rescatar un empate con Australia en su primer amistoso después del Mundial 2026

Brasil pudo empatarlo en el tiempo de descuento.

Nestory Irankunda abrió el marcador para los locales a los 68' con un espectacular tiro libre que dejó sin chances al arquero brasileño Hugo Souza y cuando todo indicaba que llegaría una victoria histórica de los locales, el suplente Rayan empató en el tiempo de descuento (95') de cabeza, tras un córner ejecutado por Raphinha.

En un partido parejo y combativo. Brasil, dirigido por Carlo Ancelotti, controló la pelota en varios tramos, pero tuvo dificultades para generar ocasiones de gol. Como si esto fuera poco un tanto de Estêvão al final del primer tiempo fue anulado por VAR por una falta previa de Bruno Guimarães.