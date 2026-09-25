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Un español se llevó la camiseta de Independiente Rivadavia y se volvió viral: la reacción de los hinchas

Un epañol cambió su camiseta de Boca por una "caja misteriosa" en España. El intercambio lo llevó a lucir la camiseta de Independiente Rivadavia

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Un español fue sorprendido con la camiseta de Independiente Rivadavia

Un español fue sorprendido con la camiseta de Independiente Rivadavia

Lo que parecía un video más de una casa de camisetas de España, se convirtió en un viral que no tardó en cruzar el Atlántico y llegar a miles de usuarios argentinos. Hablamos del posteo realizado por la cuenta de Camisetas Fútbol Sorpresa y que involucra al mundo Independiente Rivadavia.

En el trend, que ya es habitual en las redes sociales, el dueño del emprendimiento recorre las calles buscando una persona con indumentaria deportiva.

Cambió la de Boca por la de Independiente Rivadavia

Más precisamente alguna camiseta de fútbol. En esta ocasión el protagonista del video fue un hombre que lucía la de Boca. La misma con la que el Xeneize se coronó campeón de la Copa Libertadores 2007 de la mano de Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo.

Con el micrófono en una mano y una "caja misteriosa" en la otra, el dueño de la página le pregunta al joven cuánto cuesta la prenda del elenco argentino que lleva puesta.

"Vale 50 euros. Es original", respondió mirando al escudo de Boca. El creador de contenido, no dudó: "Te la cambio por esta caja sorpresa de 40 pavos. ¿Qué dices?".

"Yo te soy sincero. Todas las camisetas que traigo aquí están en su prime. ¿Si? ¿Tenemos un trato?", lanzó sabiendo que la tarea estaba realizada.

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Luego de algunos segundos, y ya sin su indumentaria del Xeneize, el joven abrió la caja y se encontró con la camiseta de Independiente Rivadavia. La nueva. La que tiene una estrella por encima del escudo.

"Los conozco. Son de Mendoza", expresó mientras se preparaba para probársela. "Está en su prime", cerró mientras se calzaba la del Azul en tierras españolas.

El orgullo de los hinchas de Independiente Rivadavia

El video se volvió viral. La interacción de los hinchas de Independiente Rivadavia hizo que ese posteo tenga muchas más interacciones que el resto.

"Fuaaaa la del único equipo mendocino capaz de ganar algo a nivel nacional", "La del único campeón de Cuyo. La Lepra se va internacional" y "LEEEEPRA LEPRA", fueron algunos de los comentarios de los fanáticos mendocinos.

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