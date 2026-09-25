Francisco Cerúndolo no pudo con Ruud en el inicio de la Laver Cup 2026 entre Europa y el Resto del Mundo

Es la cuarta participación en la Laver Cup para Cerúndolo, quien dijo presente en las ediciones de 2023, 2024 y 2025 y consiguió levantar el trofeo con el Resto del Mundo en 2023 y 2025. Sus números personales quedaron en 3 victorias y 2 derrotas.

Lo que viene en la Laver Cup

El segundo single de la jornada de este viernes será entre el checo Jakub Mensik y el estadounidense Brandon Nakashima.

Más tarde, a las 15, será el tercer y último single del día, cuando el español Rafael Jódar se mida con el kazajo Aleksandr Búblik. Finalmente, el último partido será el de dobles entre el español Carlos Alcaraz y el checo Jakub Mensik contra el estadounidense Taylor Fritz y el kazajo Aleksandr Búblik.

La Laver Cup comenzó a disputarse en 2017 (se suspendió en el 2020) y Europa lidera el historial con 5 títulos sobre 3 de Resto del Mundo.

La Laver Cup 2026

Viernes 25/9 (cada partido otorga un punto al ganador)

Ruud a Cerúndolo 6-7, 6-4 y 10-8 y luego Mensik vs. Nakashima

A las 15 Jódar vs. Bublik y luego Alcaraz-Mensik vs. Fritz-Bublik

Sábado 26/9 (cada partido otorga 2 puntos al ganador)

A las 9 dos partidos de singles

A las 15 un partido de singles y uno de dobles

Domingo 27/9 (cada partido otorga 3 puntos al ganador)

A las 9 se juegan 3 partidos de singles y uno de dobles

El primer equipo que llegue a 13 puntos será el ganador.