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Francisco Cerúndolo no pudo con Ruud en el inicio de la Laver Cup 2026 entre Europa y el Resto del Mundo

Una nueva edición de la Laver Cup entre los equipos de Europa y el Resto del Mundo comenzó en Londres con la derrota de Francisco Cerúndolo ante Casper Ruud.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Cerúndolo y Agassi, capitán del Resto del Mundo.

Cerúndolo y Agassi, capitán del Resto del Mundo.

Una nueva edición de la Laver Cup entre los equipos de Europa y el Resto del Mundo comenzó en Londres con la derrota de Francisco Cerúndolo ante Casper Ruud.

La actividad en el O2 Arena de Londres comenzó con una ajustada derrota del argentino que sirvió para abrir una jornada que tendrá otros dos encuentros de singles y el restante de dobles.

Cerúndolo, quien venía entonado de la serie de Copa Davis frente a Turquía, ganó el primer set en el tie break, luego cayó en el segundo parcial por 6-4 y terminó cediendo por 10-8 en el súper tie break ante el noruego Ruud, ex número 2 del mundo y de gran experiencia en la Laver Cup ya que jugó 5 ediciones con un historial de 7 triunfos y 3 caídas (5-1 en singles).

Es la cuarta participación en la Laver Cup para Cerúndolo, quien dijo presente en las ediciones de 2023, 2024 y 2025 y consiguió levantar el trofeo con el Resto del Mundo en 2023 y 2025. Sus números personales quedaron en 3 victorias y 2 derrotas.

Lo que viene en la Laver Cup

El segundo single de la jornada de este viernes será entre el checo Jakub Mensik y el estadounidense Brandon Nakashima.

Más tarde, a las 15, será el tercer y último single del día, cuando el español Rafael Jódar se mida con el kazajo Aleksandr Búblik. Finalmente, el último partido será el de dobles entre el español Carlos Alcaraz y el checo Jakub Mensik contra el estadounidense Taylor Fritz y el kazajo Aleksandr Búblik.

La Laver Cup comenzó a disputarse en 2017 (se suspendió en el 2020) y Europa lidera el historial con 5 títulos sobre 3 de Resto del Mundo.

La Laver Cup 2026

Viernes 25/9 (cada partido otorga un punto al ganador)

  • Ruud a Cerúndolo 6-7, 6-4 y 10-8 y luego Mensik vs. Nakashima
  • A las 15 Jódar vs. Bublik y luego Alcaraz-Mensik vs. Fritz-Bublik

Sábado 26/9 (cada partido otorga 2 puntos al ganador)

  • A las 9 dos partidos de singles
  • A las 15 un partido de singles y uno de dobles

Domingo 27/9 (cada partido otorga 3 puntos al ganador)

  • A las 9 se juegan 3 partidos de singles y uno de dobles

El primer equipo que llegue a 13 puntos será el ganador.

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