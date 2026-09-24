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GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto mejoró en las prácticas libres, pero con problemas: "No me siento muy cómodo"

La jornada del jueves tuvo las primeras dos prácticas libres donde Franco Colapinto terminó 18 y luego 11 en el circuito callejero de Bakú

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto volverá al circuito el viernes a las 5.30.

Franco Colapinto volverá al circuito el viernes a las 5.30.

La actividad en Bakú comenzó a las 5.30 con dos prácticas libres donde Franco Colapinto experimentó una muy mala primera experiencia para luego mejorar notablemente su rendimiento. No obstante, no se mostró feliz por los resultados alcanzados ya que no se sintió cómodo en el monoplaza de Alpine.

En diálogo con ESPN manifestó su desazón analizando los distintos componentes que no le permitieron estar más cerca de los primeros puestos.

Colapinto mejor&oacute; en la segunda pr&aacute;ctica.

Colapinto mejoró en la segunda práctica.

Franco Colapinto mejoró en las prácticas libres, pero no se sintió pleno

Luego de finalizar las dos prácticas libres en el circuito callejero, el piloto de Alpine reflexionó sobre lo sucedido en la pista: "Falta un poco. Creo que nos está ayudando un poco la mejora de pista. Al principio estaba muy sucio también y creo que a nuestro auto le venía un poco peor todavía".

As&iacute; quedaron las primeras posiciones; Colapinto qued&oacute; en la posici&oacute;n 11.

Así quedaron las primeras posiciones; Colapinto quedó en la posición 11.

De igual manera, en la segunda práctica la situación mejoró: "Ahora mejor, dimos un pasito con el auto, así que un poquitito mejor, pero pero falta y no me siento muy cómodo, así que hay que entender hoy a la noche un poco el porqué".

"No me siento muy cómodo. No estoy muy consistente como en otras carreras y me está costando extraer todo de de de los frenajes y de las entradas de curva, que que es donde me está costando un poco, así que nada, trabajar hoy a la noche y mejorar", manifestó Colapinto.

Además, para finalizar, le consultaron la posibilidad de alcanzar la Q3, a lo que el argentino se animó a deslizar: "Si, y puntos".

As&iacute; quedaron las primeras posiciones; Colapinto qued&oacute; en la posici&oacute;n 11.

Así quedaron las primeras posiciones; Colapinto quedó en la posición 11.

Viernes 25 de septiembre

  • Práctica 3: 5.30 - 6.30 horas.
  • Clasificación: 9 - 10 horas.

Sábado 26 de septiembre

  • Carrera: 8 horas.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

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