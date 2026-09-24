Franco Colapinto mejoró en las prácticas libres, pero con problemas: "No me siento muy cómodo"

Así quedaron las primeras posiciones; Colapinto quedó en la posición 11.

De igual manera, en la segunda práctica la situación mejoró: "Ahora mejor, dimos un pasito con el auto, así que un poquitito mejor, pero pero falta y no me siento muy cómodo, así que hay que entender hoy a la noche un poco el porqué".

"No me siento muy cómodo. No estoy muy consistente como en otras carreras y me está costando extraer todo de de de los frenajes y de las entradas de curva, que que es donde me está costando un poco, así que nada, trabajar hoy a la noche y mejorar", manifestó Colapinto.

Además, para finalizar, le consultaron la posibilidad de alcanzar la Q3, a lo que el argentino se animó a deslizar: "Si, y puntos".

Así quedaron las primeras posiciones; Colapinto quedó en la posición 11.

Viernes 25 de septiembre

Práctica 3: 5.30 - 6.30 horas.

Clasificación: 9 - 10 horas.

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 8 horas.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.