Furia en Vélez: el Fortín apeló el fallo del Tribunal de Disciplina y pidió que se suspenda el Boca-Racing

Vélez apeló el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA y solicitó una medida urgente para suspender el cruce de cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca y Racing, a disputarse el próximo domingo en el Gigante de Arroyito.
La dirigencia del Fortín busca que el partido de cuartos de final no se dispute a raíz del conflicto que generó que Boca anotara en planilla a seis futbolistas extranjeros (en lugar de cinco, como está permitido) en el encuentro que disputaron el propio Vélez y el Xeneize en los octavos de final de la Copa Argentina.
Vélez busca la suspensión del partido de cuartos de final entre Racing y Boca
En Vélez argumentan que la suspensión del partido tendría sustento en evitar un "daño irreparable": las autoridades del Fortín consideran que, en caso de que la apelación resultara favorable al elenco de Liniers, posteriormente resultaría "imposible de ejecutar" por el tiempo pasado y partidos jugados; por lo cual se vería afectado "el desarrollo del torneo". Por ello, el pedido de que no se juegue el compromiso entre Racing y Boca, y se revise el fallo de manera urgente.
La apelación de Vélez descansa en tres artículos del Tribunal de Apelaciones: el 47.1 (para asegurar justicia), el 58.b y 58.f (que faculta al presidente del Tribunal de Apelaciones para decidir ante circunstancias urgentes) y el 59.2 (que permite suspender su ejecución ante una solicitud fundada). Estos ítems facultan al Tribunal de Apelaciones a dictar medidas provisionales en casos urgentes para salvaguardar la administración de justicia y suspender temporalmente la ejecución de un fallo mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La furia del Fortín se desató cuando, luego de elevar el reclamo por el mal accionar de Boca, el Tribunal de Disciplina desestimara el pedido de darle el partido por ganado a Vélez. El Tribunal argumentó que la conducta del Xeneize constituyó un error administrativo y no una alineación indebida (artículo 18 del Código Disciplinario) al no haber participación efectiva del sexto jugador. Así, el organismo de AFA ratificó la clasificación de Boca y le impuso únicamente una multa económica de 1.000 valores de entrada.
Nelson Pugliese, vicepresidente del Fortín, calificó el fallo del Tribunal de Disciplina como "inentendible" y aseguró que Boca sí sacó una ventaja "evidente". Asimismo el dirigente dejó en claro que pelearán hasta las últimas instancias esta decisión. "Si tenemos que ir al TAS, iremos al TAS", sentenció Pugliese.
En pocas palabras
- Vélez apela: El club solicitó suspender el partido de cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca y Racing.
- Motivo del reclamo: Boca habría incluido seis jugadores extranjeros en un partido previo contra Vélez, excediendo el límite permitido.
- Decisión del Tribunal: El Tribunal de Disciplina desestimó el pedido de Vélez, multando a Boca por un error administrativo.