Furia en Vélez: el Fortín apeló el fallo del Tribunal de Disciplina y pidió que se suspenda el Boca-Racing

La apelación de Vélez descansa en tres artículos del Tribunal de Apelaciones: el 47.1 (para asegurar justicia), el 58.b y 58.f (que faculta al presidente del Tribunal de Apelaciones para decidir ante circunstancias urgentes) y el 59.2 (que permite suspender su ejecución ante una solicitud fundada). Estos ítems facultan al Tribunal de Apelaciones a dictar medidas provisionales en casos urgentes para salvaguardar la administración de justicia y suspender temporalmente la ejecución de un fallo mientras se resuelve la cuestión de fondo.

El fallo del Tribunal de Disciplina que apeló Vélez.

La furia del Fortín se desató cuando, luego de elevar el reclamo por el mal accionar de Boca, el Tribunal de Disciplina desestimara el pedido de darle el partido por ganado a Vélez. El Tribunal argumentó que la conducta del Xeneize constituyó un error administrativo y no una alineación indebida (artículo 18 del Código Disciplinario) al no haber participación efectiva del sexto jugador. Así, el organismo de AFA ratificó la clasificación de Boca y le impuso únicamente una multa económica de 1.000 valores de entrada.

Nelson Pugliese, vicepresidente del Fortín, calificó el fallo del Tribunal de Disciplina como "inentendible" y aseguró que Boca sí sacó una ventaja "evidente". Asimismo el dirigente dejó en claro que pelearán hasta las últimas instancias esta decisión. "Si tenemos que ir al TAS, iremos al TAS", sentenció Pugliese.