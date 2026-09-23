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Una decisión polémica

Boca ganó en la cancha y en el escritorio: por qué el Tribunal de Disciplina falló a su favor y en contra de Vélez

Boca incluyó a seis jugadores extranjeros en el partido contra Vélez por la Copa Argentina, lo que desencadenó un conflicto en los escritorios

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca jugará contra Racing en cuartos de final.

Boca jugará contra Racing en cuartos de final.

El reclamo de Vélez fue claro: Boca incluyó en la lista para el partido de octavos de final de la Copa Argentina a seis jugadores extranjeros, cuando el límite es de cinco. Sin embargo, no todos jugaron, lo que desató la polémica tras la clasificación Xeneize.

Luego de que el Tribunal de Disciplina fallara a favor del club presidido por Juan Román Riquelme, fue Fernando Mitjans, presidente del organismo, quien explicó las razones de la decisión.

Boca se qued&oacute; con la clasificaci&oacute;n tras ganar en los penales a V&eacute;lez.

Boca se quedó con la clasificación tras ganar en los penales a Vélez.

Por qué Boca ganó en la cancha y en el escritorio

El Tribunal de Disciplina admitió que son conscientes que Boca incluyó a seis extranjeros en la planilla, pero como no ingresaron todos no hubo ventaja deportiva; por lo que el presidente del organismo manifestó: "¿El jugador estaba inscripto? Sí. ¿Estaba habilitado? Sí. Ahora, si ese sexto jugador hubiese ingresado al campo de juego, la situación podría haber sido diferente. Pero estamos hablando de un jugador que estaba en el banco y que no ingresó".

En diálogo con Olé, analizó la situación: "Es cierto que el convenio colectivo le daba a Vélez fundamentos para presentar la protesta. Pero el artículo dice que no pueden jugar más de cinco extranjeros y no dice qué sanción lleva".

"Y el reglamento de la Copa Argentina dice que pueden jugar todos aquellos que estén inscriptos en AFA. No distingue entre extranjeros y nacionales", razonó Fernando Mitjans.

El presidente del Tribunal de Disciplina explic&oacute; por qu&eacute; Boca se qued&oacute; con la clasificaci&oacute;n.

El presidente del Tribunal de Disciplina explicó por qué Boca se quedó con la clasificación.

Vélez se quejó, pero el Tribunal apoyó a Boca

Nelson Pugliese, vicepresidente de Vélez, se manifestó tras conocer el fallo que benefició a Boca, pero Mitjans se refirió al respecto: "¿Era proporcional eliminar a Boca de una fase clasificatoria por un error administrativo en una planilla? Ese error administrativo está contemplado y tiene una sanción económica".

"Para los compañeros que actuaron en este caso -yo no voto desde que asumí la presidencia- hubiera sido desproporcionado eliminar a Boca", explicó.

Es como decir: robamos una manzana y te doy cadena perpetua. Es como decir: robamos una manzana y te doy cadena perpetua.

Además desligó a Chiqui Tapia de la decisión: "Eso es una locura. El Comité Ejecutivo no tiene facultades para intervenir en esto. Y quiero aclararlo: ni Tapia ni nadie nos llamó para nada. No hubo intervención del Comité Ejecutivo, no hubo derivación y tampoco hubo abstenciones. Los seis miembros del Tribunal que votaron lo hicieron por unanimidad".

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