Boca ganó en la cancha y en el escritorio: por qué el Tribunal de Disciplina falló a su favor y en contra de Vélez

En diálogo con Olé, analizó la situación: "Es cierto que el convenio colectivo le daba a Vélez fundamentos para presentar la protesta. Pero el artículo dice que no pueden jugar más de cinco extranjeros y no dice qué sanción lleva".

"Y el reglamento de la Copa Argentina dice que pueden jugar todos aquellos que estén inscriptos en AFA. No distingue entre extranjeros y nacionales", razonó Fernando Mitjans.

El presidente del Tribunal de Disciplina explicó por qué Boca se quedó con la clasificación.

Vélez se quejó, pero el Tribunal apoyó a Boca

Nelson Pugliese, vicepresidente de Vélez, se manifestó tras conocer el fallo que benefició a Boca, pero Mitjans se refirió al respecto: "¿Era proporcional eliminar a Boca de una fase clasificatoria por un error administrativo en una planilla? Ese error administrativo está contemplado y tiene una sanción económica".

"Para los compañeros que actuaron en este caso -yo no voto desde que asumí la presidencia- hubiera sido desproporcionado eliminar a Boca", explicó.

Es como decir: robamos una manzana y te doy cadena perpetua. Es como decir: robamos una manzana y te doy cadena perpetua.

Además desligó a Chiqui Tapia de la decisión: "Eso es una locura. El Comité Ejecutivo no tiene facultades para intervenir en esto. Y quiero aclararlo: ni Tapia ni nadie nos llamó para nada. No hubo intervención del Comité Ejecutivo, no hubo derivación y tampoco hubo abstenciones. Los seis miembros del Tribunal que votaron lo hicieron por unanimidad".