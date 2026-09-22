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Atentos hinchas de River: Santiago Beltrán es pretendido por clubes cotizados de Europa

El arquero Santiago Beltrán podría irse de River. Hay cotizados clubes de Europa que pretenden al guaradavallas que fue citado recientemente a la Selección argentina

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
¿Santiago Beltrán se irá de River?.
¿Santiago Beltrán se irá de River?.

Muchos hinchas de River Plate seguramente se estarán lamentando. Es que hay cotizados clubes de Europa que pretenden al arquero Santiago Beltrán -que fue citado recientemente por el DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni- y podría dejar al conjunto millonario.

Beltrán tiene contrato hasta diciembre de 2027 con River y aunque el Millonario inició charlas para renovar el vínculo, las negociaciones están estancadas. Por eso hay preocupación en el conjunto riverplatense.

Santiago Beltr&aacute;n es pretendido por grandes clubes europeos.

Santiago Beltrán es pretendido por grandes clubes europeos.

La agencia que representa a Santiago Beltrán quiere llevarlo a Europa

Es que además se supo que la agencia que representa a Beltrán es la misma que está con el arquero albiceleste Emiliano Dibu Martínez, contempla la posibilidad de que se vaya a Europa en el futuro próximo.

Trascendió que tres grandes de Europa han preguntado por él en el último tiempo y le están realizando un seguimiento. Estos clubes son Inter de Milán, Manchester United y Real Madrid, nada menos.

Si bien todavía no hay nada definido, pero pronto Beltrán se iría de River y su próximo destino estaría en Europa.

Santiago Beltr&aacute;n le gan&oacute; el puesto a Franco Armani.

Santiago Beltrán le ganó el puesto a Franco Armani.

Santiago Beltrán se consolidó como titular en River tras la lesión de Franco Armani

El arquero de 21 años (nació en la Ciudad de Buenos Aires el 4 de octubre de 2004) se consolidó como titular de River en 2026, tras la lesión de Franco Armani (ahora juega en Nacional de Colombia) en enero y la partida de Jeremías Ledesma (regresó a Rosario Central).

Su gran rendimiento lo llevó a ser convocado a la Selección Argentina -además viajó a Estados Unidos para formar parte de la preparación previa del equipo de Scaloni para el Mundial- y lo convirtió en una pieza seguida por clubes europeos. Sin embargo, en los últimos tiempos Santiago Beltrán no ha tenido buenos partiddos y recibió numerosas crtíticas. River necesita clasificarse a la Copa Libertadores 2027 y salir campeón del Torneo Clausura.

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