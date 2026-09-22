Atentos hinchas de River: Santiago Beltrán es pretendido por clubes cotizados de Europa

Trascendió que tres grandes de Europa han preguntado por él en el último tiempo y le están realizando un seguimiento. Estos clubes son Inter de Milán, Manchester United y Real Madrid, nada menos.

Si bien todavía no hay nada definido, pero pronto Beltrán se iría de River y su próximo destino estaría en Europa.

Santiago Beltrán le ganó el puesto a Franco Armani.

Santiago Beltrán se consolidó como titular en River tras la lesión de Franco Armani

El arquero de 21 años (nació en la Ciudad de Buenos Aires el 4 de octubre de 2004) se consolidó como titular de River en 2026, tras la lesión de Franco Armani (ahora juega en Nacional de Colombia) en enero y la partida de Jeremías Ledesma (regresó a Rosario Central).

Su gran rendimiento lo llevó a ser convocado a la Selección Argentina -además viajó a Estados Unidos para formar parte de la preparación previa del equipo de Scaloni para el Mundial- y lo convirtió en una pieza seguida por clubes europeos. Sin embargo, en los últimos tiempos Santiago Beltrán no ha tenido buenos partiddos y recibió numerosas crtíticas. River necesita clasificarse a la Copa Libertadores 2027 y salir campeón del Torneo Clausura.