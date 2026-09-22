Las Leonas, con Milagros Alastra y Sol Guignet, se colgaron el oro de los Juegos Suramericanos

Las dirigidas por Juan Martín Gato López derrotaron a las, hasta entonces campeonas sudamericanas de hockey sobre césped, Las Diablas chilenas, que derrotaron por penales en Asunción 2022 a las argentinas. Los goles argentinos fueron concretados por Lara Casas, en el primer cuarto. En el segundo parcial anotaron Pilar Palacios y Catalina Andrade. Lourdes Pisthon sumó en el tercer y cuarto cuarto.

Las Leonas sumaron otro oro al hockey sobre césped en el Torneo Suramericano

Milagros Alastra, medallista de Oro en los Juegos Suramericanos 2026.

Ambos seleccionados finalistas lograron el pasaje para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. También clasificó Uruguay, que se quedó con la medalla de bronce del hockey sobre césped.