Las Leonas cerraron este martes una excelente jornada final del hockey en Santa Fe. Con las mendocinas Milagros Alastra y Sol Guignet en cancha, la selección femenina argentina se tomó revancha de Chile y le ganó 5 a 0 la final por la medalla de oro de los Juegos Suramericanos 2026.
Las Leonas, con Milagros Alastra y Sol Guignet, se colgaron el oro de los Juegos Suramericanos
El seleccionado femenino de hockey -Las Leonas-, con la mendocinas Milagros Alastra y Sol Guignet, golearon a Chile en la final de los Juegos Suramericanos
Las dirigidas por Juan Martín Gato López derrotaron a las, hasta entonces campeonas sudamericanas de hockey sobre césped, Las Diablas chilenas, que derrotaron por penales en Asunción 2022 a las argentinas. Los goles argentinos fueron concretados por Lara Casas, en el primer cuarto. En el segundo parcial anotaron Pilar Palacios y Catalina Andrade. Lourdes Pisthon sumó en el tercer y cuarto cuarto.
Las Leonas sumaron otro oro al hockey sobre césped en el Torneo Suramericano
Ambos seleccionados finalistas lograron el pasaje para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. También clasificó Uruguay, que se quedó con la medalla de bronce del hockey sobre césped.
La mendocina Milagros Alastra, recientemente consagrada campeona mundial en la cita de Países Bajos y Bélgica, anotó 6 tantos en estos juegos de la ODESUR.
Las Leonas han conquistado desde el 2006, cuando se adicionó esta disciplina, cuatro medallas doradas y una plateada en los Juegos Suramericanos (en Medellín 2010 no se disputó). Las anteriores preseas doradas alcanzadas por el equipo argentino fueron en Buenos Aires 2006, Santiago 2014 y Cochabamba 2018. En tanto, en Asunción 2022 cayeron en la final con Chile y se quedaron con la medalla plateada.
En pocas palabras
- Las Leonas: El seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino se consagró campeón en los Juegos Suramericanos tras vencer a Chile 5 a 0 en la final.
- Jugadoras destacadas: Milagros Alastra, con 6 goles en el torneo, y Sol Guignet fueron parte fundamental del equipo campeón.
- Clasificación: Argentina y Chile obtuvieron su pasaje a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.