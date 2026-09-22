Franco Colapinto reveló cuánto cobraba en su primer año en la Fórmula 1 y habló sobre la interna con Gasly

Franco Colapinto en sus trabajos en Williams.

Franco Colapinto reveló cuánto cobraba en su primer año en la Fórmula 1

Es así que el nacido en Pilar se refirió a cuando daba sus primeras vueltas en la Fórmula 1 con el monoplaza de Williams: "El primer año, literalmente, perdía plata para correr. Porque me pagaban 10 mil euros por carrera, pero tenía que pagar los viajes míos, de mi familia, de mis hermanos y perdía plata. Estaba en negativo".

La entrevista la realizó el presentador español David Broncano y frente a un auditorio colmado de personas; allí también manifestó que "fue una inversión correr en Fórmula 1".

A continuación, admitió que sus reiterados accidentes en los primeros tiempos lo llevaron a figurar en los primeros puestos de la tristemente célebre lista del Campeonato de Destructores; fiel a su estilo, se refirió sobre el tema con humor: "Pasa que como lo rompí un par de veces (al monoplaza), capaz, le salí caro. ¿No viste que hay un mundial de destructores?. Van poniendo la suma de los daños".

No obstante, le llevó tranquilidad a los fanáticos y a Alpine: "Ahora ya no destruyo más".

Franco Colapinto chocó mucho en Williams.

Colapinto habló sobre cómo es la dinámica con Pierre Gasly

Además, en la charla con el presentador español, fue consultado sobre cómo se lleva con Gasly, su compañero de equipo con quien se muestra muy cercano en las redes sociales de Alpine, pero dentro del circuito se sacan chispas: "A mí no me dijo nada. Estoy políticamente correcto, mejoré".

"Si me preguntabas esto en 2024, era una tragedia. Me hubieran sacado esposado de acá", explicó sobre la madurez que tiene tanto a nivel profesional como deportivo.