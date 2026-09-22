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"Perdía plata"

Franco Colapinto reveló cuánto cobraba en su primer año en la Fórmula 1 y habló sobre la interna con Gasly

El camino de Franco Colapinto para llegar a la Máxima no fue sencillo, e incluso tras su desembarco en la F1 la situación no dio tregua

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto sorprendió con sus declaraciones.

Franco Colapinto sorprendió con sus declaraciones.

Franco Colapinto, por fin, está cosechando los frutos del esfuerzo que tanto tiempo le costó alcanzar, primero compitiendo en las categorías inferiores hasta finalmente llegar a su tan ansiado debut en Monza a bordo de un monoplaza de Williams Racing el 1 de septiembre de 2024 y, luego de sufrir los desperfectos de Alpine en 2025, llegó una temporada consagratoria.

La escudería francesa se encuentra alejada de la pelea por las victorias y podios que disputan las escuderías de punta (como McLaren, Red Bull, Ferrari y Mercedes), pero la aspiración inmediata pasa por consolidarse en la cabeza del segundo pelotón.

De esta manera el argentino está logrando consolidarse en la Fórmula 1 y, como si esto fuera poco, es el único piloto que ha logrado finalizar en todos los Grandes Premios de la temporada.

Franco Colapinto en sus trabajos en Williams.

Franco Colapinto en sus trabajos en Williams.

Franco Colapinto reveló cuánto cobraba en su primer año en la Fórmula 1

Es así que el nacido en Pilar se refirió a cuando daba sus primeras vueltas en la Fórmula 1 con el monoplaza de Williams: "El primer año, literalmente, perdía plata para correr. Porque me pagaban 10 mil euros por carrera, pero tenía que pagar los viajes míos, de mi familia, de mis hermanos y perdía plata. Estaba en negativo".

La entrevista la realizó el presentador español David Broncano y frente a un auditorio colmado de personas; allí también manifestó que "fue una inversión correr en Fórmula 1".

A continuación, admitió que sus reiterados accidentes en los primeros tiempos lo llevaron a figurar en los primeros puestos de la tristemente célebre lista del Campeonato de Destructores; fiel a su estilo, se refirió sobre el tema con humor: "Pasa que como lo rompí un par de veces (al monoplaza), capaz, le salí caro. ¿No viste que hay un mundial de destructores?. Van poniendo la suma de los daños".

No obstante, le llevó tranquilidad a los fanáticos y a Alpine: "Ahora ya no destruyo más".

Franco Colapinto choc&oacute; mucho en Williams.

Franco Colapinto chocó mucho en Williams.

Colapinto habló sobre cómo es la dinámica con Pierre Gasly

Además, en la charla con el presentador español, fue consultado sobre cómo se lleva con Gasly, su compañero de equipo con quien se muestra muy cercano en las redes sociales de Alpine, pero dentro del circuito se sacan chispas: "A mí no me dijo nada. Estoy políticamente correcto, mejoré".

"Si me preguntabas esto en 2024, era una tragedia. Me hubieran sacado esposado de acá", explicó sobre la madurez que tiene tanto a nivel profesional como deportivo.

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