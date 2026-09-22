Inicio Ovación Fútbol Dibu Martínez
Una curiosa respuesta

Dibu Martínez sorprendió al hablar de la despedida de Messi: "Pensé que ya se había retirado"

El arquero de la Selección argentina Emiliano Martínez arribó al país para afrontar la fecha FIFA. Dio una curiosa respuesta sobre la despedida de Messi

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Dibu Martínez elogió a Lionel Messi.

Dibu Martínez elogió a Lionel Messi.

Emiliano Dibu Martínez sorprendió con su respuesta. El arquero de la Selección argentina y del Chelsea inglés arribó al país para afrontar la fecha FIFA y dio una curiosa respuesta cuando le preguntaron sobre la despedida de Lionel Messi del elenco nacional.

La despedida de Leo Messi será el 6 de octubre en el Monumental, cuando el equipo albiceleste se mida con Benín. También Argentina jugará con Bolivia y Burkina Faso.

Dibu Mart&iacute;nez habl&oacute; de la despedida de Messi de la Albiceleste.

Dibu Martínez habló de la despedida de Messi de la Albiceleste.

Fiel a su estilo, Emiliano Dibu Martínez se mostró distendido cuando llegó a Argentina procedente de Gran Bretaña y elogió al astro del Inter Miami.

La curiosa respuesta de Dibu Martínez sobre la despedida de Lionel Messi

"Bueno, la verdad... Pensé que ya se había retirado, así que tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina es un sueño para él y trataremos de que sea un lindo día para él”, dijo el actual arquero de Chelsea mientras caminaba distendido hacia la salida del aeropuerto de Ezeiza.

Qué dijo Dibu Martínez sobre la continuidad de Scaloni en la Selección argentina

El ex guardavallas del Aston Villa también fue consultado sobre la continuidad de Lionel Scaloni en la Selección argentina. Le preguntaron si los referentes albicelestes debían convencerlo para que siga.

"No tengo ni idea. Eso es algo con él y con su equipo de trabajo. Lo que decida, siempre lo vamos a apoyar", respondió el arquero.

Luego el arquero campeón del mundo con el elenco nacional en Qatar 2022 se refirió a la renovación que hay en el equipo albiceleste.

"Los que están no son chicos nuevos, son chicos que ya han estado. La Selección siempre va a ser la Selección, por más que la gente que se vaya o no se vaya", dijo el Dibu.

Por último habló de la final que perdió la Selección ante España. "Es lindo llegar a una final de vuelta y lamentablemente no la pudimos ganar. Me va a quedar la espina por mucho tiempo”, cerró.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas