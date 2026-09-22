Dibu Martínez sorprendió al hablar de la despedida de Messi: "Pensé que ya se había retirado"

La curiosa respuesta de Dibu Martínez sobre la despedida de Lionel Messi

"Bueno, la verdad... Pensé que ya se había retirado, así que tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina es un sueño para él y trataremos de que sea un lindo día para él”, dijo el actual arquero de Chelsea mientras caminaba distendido hacia la salida del aeropuerto de Ezeiza.

Qué dijo Dibu Martínez sobre la continuidad de Scaloni en la Selección argentina

El ex guardavallas del Aston Villa también fue consultado sobre la continuidad de Lionel Scaloni en la Selección argentina. Le preguntaron si los referentes albicelestes debían convencerlo para que siga.

"No tengo ni idea. Eso es algo con él y con su equipo de trabajo. Lo que decida, siempre lo vamos a apoyar", respondió el arquero.

Luego el arquero campeón del mundo con el elenco nacional en Qatar 2022 se refirió a la renovación que hay en el equipo albiceleste.

"Los que están no son chicos nuevos, son chicos que ya han estado. La Selección siempre va a ser la Selección, por más que la gente que se vaya o no se vaya", dijo el Dibu.

Por último habló de la final que perdió la Selección ante España. "Es lindo llegar a una final de vuelta y lamentablemente no la pudimos ganar. Me va a quedar la espina por mucho tiempo”, cerró.