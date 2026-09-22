Misterio resuelto: por qué nuestro aliento se vuelve visible como humo cuando hace frío

Como el cuerpo humano está compuesto por casi un 70 % de agua, el aire de nuestros pulmones está casi completamente saturado de su vapor, que es agua en estado gaseoso. Cuando ese aire cálido sale al exterior en un día frío, su temperatura baja con rapidez. Al enfriarse, parte del vapor se condensa en minúsculas gotas de agua y el resultado son esas gotas suspendidas que forman la pequeña nube blanquecina que vemos salir de nuestra boca.

¿Y por qué no se puede ver el aliento cuando hace calor?

Cuando hace calor este humo no es visible porque no hay choque térmico que condense el vapor.

Cuando hace calor, el resultado es contrario, aunque de igual forma exhalamos vapor de agua. La diferencia es que en estos casos el aire de afuera no enfría nuestra respiración con la misma rapidez. Por esta razón no se producen suficientes gotitas como para formar una nube que se pueda ver.

Es decir, en ambientes cálidos, el agua puede permanecer con mayor facilidad en estado gaseoso. Así, la humedad de la respiración se dispersa en el aire sin formar la característica nube blanca.