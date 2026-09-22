Misterio resuelto: por qué nuestro aliento se vuelve visible como humo cuando hace frío

Hay algunas cosas diarias que nos llaman la atención por cómo suceden y poco se sabe de ellas. Así es el caso de nuestro aliento cuando hace frío. Seguro has notado que en estos casos sale humo de la boca como si fuera de un cigarrillo, pero para sorpresa de muchos, esto tiene una explicación científica.
¿Te has preguntado alguna vez por qué se ve el humo de tu aliento cuando baja la temperatura? La respuesta de la ciencia es simple: el agua.
Nuestro aliento se vuelve visible como humo cuando hace frío: qué dice la ciencia
Nuestro aliento tiene vapor de agua, pero solo se puede ver bajo ciertas condiciones. El frío y la humedad son uno de los fenómenos que explican este humo. Pero cierto es que ese “humo” no es humo sino que el aliento que expulsamos contiene vapor de agua y, cuando se choca con aire frío, parte de ese vapor se transforma en diminutas gotas líquidas.
Como el cuerpo humano está compuesto por casi un 70 % de agua, el aire de nuestros pulmones está casi completamente saturado de su vapor, que es agua en estado gaseoso. Cuando ese aire cálido sale al exterior en un día frío, su temperatura baja con rapidez. Al enfriarse, parte del vapor se condensa en minúsculas gotas de agua y el resultado son esas gotas suspendidas que forman la pequeña nube blanquecina que vemos salir de nuestra boca.
¿Y por qué no se puede ver el aliento cuando hace calor?
Cuando hace calor, el resultado es contrario, aunque de igual forma exhalamos vapor de agua. La diferencia es que en estos casos el aire de afuera no enfría nuestra respiración con la misma rapidez. Por esta razón no se producen suficientes gotitas como para formar una nube que se pueda ver.
Es decir, en ambientes cálidos, el agua puede permanecer con mayor facilidad en estado gaseoso. Así, la humedad de la respiración se dispersa en el aire sin formar la característica nube blanca.
En pocas palabras
- Aliento visible: En días de frío, el vaho que sale de la boca se condensa en diminutas gotas de agua, formando una nube blanquecina.
- Explicación científica: El aire exhalado, saturado de vapor de agua, se enfría al contacto con el aire exterior, provocando la condensación.
- Diferencia con el calor: Durante el día caluroso, el aire no enfría la respiración con la misma rapidez, impidiendo la formación de gotas visibles.