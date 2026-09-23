Cuál fue la respuesta de AFA en el regreso de River al Comité Ejecutivo con una propuesta de reformas

En este contexto, al momento en que los representantes de River realizaron el pedido formal ante AFA, ese contenido ya era conocido por todos los presentes. A sabiendas, el ente madre del fútbol argentino respondió: "El Club Atlético River Plate, representado por su vicepresidente 2do, Ignacio Villarroel, anunció la presentación de un documento con una una serie de reformas que van a ser analizadas y tratadas con vistas a la temporada 2028, ya que todas las competencias de la 2027 habían sido definidas con mucha anticipación".

Matías Mariotto, presidente de Banfield calificó esta situación en diálogo con ESPN: "Cuando uno filtra las cosas antes es más jueguito para la tribuna que otra es cosa. Es importante que River vuelva, Stefano es un dirigente joven con mucho para aportar, pero cuando River pretende marcarle agenda a la AFA se confunden un poco los roles".

Pese a esa respuesta ante las propuestas, Claudio Tapia agradeció el regreso de River al Comité Ejecutivo y la Liga Profesional de Fútbol agregó que "reafirma su compromiso de seguir trabajando en conjunto con todas las directivas de los clubes para potenciar la competitividad, previsibilidad y la calidad del espectáculo deportivo de todo nuestro fútbol".

Las propuestas de reformas presentadas por River

Otro tema que se acordó en el Comité Ejecutivo

Otro tema que se acordó, además de la creación de la Recopa de Campeones, fue el de llevar adelante la jornada n° 11 del campeonato entre el viernes 2 de octubre hasta el miércoles 7, en medio de la ventana de amistosos internacionales. Esto se debe a que no hay más fechas disponibles en calendario para rediagramar tantos partidos.

Los que sí se reprogramarán serán los partidos del sábado 3 porque ese día la Selección Argentina se mide con Burkina Faso en el Monumental. Los cruces afectados serán Defensa y Justicia-San Lorenzo, Atlético Tucumán-Barracas Central, Newell's-Lanús, Argentinos-Tigre y Huracán Aldosivi. Desde la Liga Profesional comunicaron que se definirá una fecha para esos encuentros "a la brevedad".

Por otra parte se confirmaron las siguientes modificaciones reglamentarias para las fases finales del torneo que está disputándose: