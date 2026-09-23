Mendoza fijó los nuevos precios para entrar a sus reservas naturales y parques provinciales

El ingreso a la Sala de la Virgen en Caverna de las Brujas quedó establecido en $10.000 para turismo nacional.

Asimismo, la resolución ratifica una amplia nómina de exenciones de pago. Mantendrán el ingreso 100% gratuito las delegaciones de instituciones escolares públicas y privadas dependientes de la Dirección General de Escuelas (DGE) y de la Universidad Nacional de Cuyo, los excombatientes de Malvinas, las personas con discapacidad, los jubilados y los menores de 12 años (salvo en circuitos subterráneos específicos que poseen restricciones de edad por seguridad).

Los circuitos tradicionales en La Payunia cuestan $15.000 para argentinos y $20.000 para visitantes extranjeros.

Los valores para Aconcagua, Laguna del Diamante y las reservas del sur

El nuevo cuadro tarifario detalla montos específicos para cada una de las reservas de la provincia según la complejidad de sus circuitos y servicios:

Parque Provincial Aconcagua (Temporada Invernal): el permiso de ascenso para argentinos se estableció en $250.000 (US$ 2.500 para extranjeros). El trekking largo quedó fijado en $120.000 (US$ 1.000 para extranjeros) y el trekking corto en $70.000 (US$ 500 para extranjeros).

el permiso de ascenso para argentinos se estableció en $250.000 (US$ 2.500 para extranjeros). El trekking largo quedó fijado en $120.000 (US$ 1.000 para extranjeros) y el trekking corto en $70.000 (US$ 500 para extranjeros). Reserva Natural Caverna de las Brujas (Malargüe): el circuito completo cuesta $15.000 para argentinos, $17.000 para latinoamericanos y $20.000 para extranjeros. La entrada a la Sala de la Virgen se fijó en $10.000 para nacionales.

el circuito completo cuesta $15.000 para argentinos, $17.000 para latinoamericanos y $20.000 para extranjeros. La entrada a la Sala de la Virgen se fijó en $10.000 para nacionales. Reserva Natural La Payunia (Malargüe): los circuitos tradicionales "Los Volcanes" o "Volcán Morado" cuestan $15.000 para argentinos ($20.000 extranjeros), mientras que los ascensos de trekking a los volcanes Payún Matrú y Payún Liso tienen un valor de $50.000 para nacionales. Las excursiones vehiculares 4x4 a la caldera se establecieron en $100.000 por vehículo.

los circuitos tradicionales "Los Volcanes" o "Volcán Morado" cuestan $15.000 para argentinos ($20.000 extranjeros), mientras que los ascensos de trekking a los volcanes Payún Matrú y Payún Liso tienen un valor de $50.000 para nacionales. Las excursiones vehiculares 4x4 a la caldera se establecieron en $100.000 por vehículo. Reserva Natural Laguna del Diamante (San Carlos): el ingreso al Sector Laguna cuesta $15.000 para argentinos (mismo costo por día para el permiso de acampe). El trekking y ascenso al Volcán Maipo se fijó en $100.000 para nacionales, permiso que habilita hasta 7 días de permanencia.

el ingreso al Sector Laguna cuesta $15.000 para argentinos (mismo costo por día para el permiso de acampe). El trekking y ascenso al Volcán Maipo se fijó en $100.000 para nacionales, permiso que habilita hasta 7 días de permanencia. Otras reservas provinciales: monumento Natural Puente del Inca, Divisadero Largo, Biósfera de Ñacuñán y Bosques Telteca cuentan con una entrada general de $7.000 para argentinos, $8.000 para latinoamericanos y $10.000 para visitantes extranjeros.

El circuito completo de la Caverna de las Brujas cuesta $15.000 para residentes argentinos.

Deportes de alto riesgo, beneficio a empresas y condiciones por mal tiempo

La resolución introduce regulaciones específicas para actividades de uso público consideradas de alto riesgo, tales como escalada en rutas técnicas, parapente, salto base, kayak o buceo en lugares confinados. Estas disciplinas requerirán una solicitud formal con al menos 30 días de anticipación y estarán sujetas a un arancel especial determinado por la complejidad de los dispositivos de seguridad y rescate necesarios.

El trekking corto en el Aconcagua tendrá un costo de $70.000 para visitantes nacionales durante la temporada invernal.

Por otro lado, la provincia implementará un régimen de descuentos por volumen para empresas prestadoras de servicios turísticos registradas. Aquellas agencias que adquieran lotes de entradas mediante el módulo digital obtendrán rebajas del 5% (de 11 a 49 tickets), 15% (de 50 a 99 tickets) y hasta un 20% (para lotes de 100 o más entradas).

Finalmente, el texto oficial aclara que en caso de suspensión de actividades por condiciones meteorológicas adversas o razones de fuerza mayor no se realizarán reembolsos en dinero, aunque los visitantes podrán reprogramar su turno para reutilizar el valor abonado en una nueva fecha o en otra área protegida.