El Gobierno de Mendoza oficializó este martes la actualización de las tarifas de ingreso a la Red de Áreas Naturales Protegidas de la provincia. A través de la Resolución N° 612, publicada en el Boletín Oficial por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, la Dirección de Áreas Protegidas fijó los nuevos valores que regirán para visitantes locales, nacionales e internacionales en los distintos parques y reservas del territorio mendocino.
Mendoza fijó los nuevos precios para entrar a sus reservas naturales y parques provinciales
Áreas Protegidas fijó las nuevas tarifas de las reservas naturales. Los mendocinos tendrán hasta 50% de descuento y los jubilados entrarán gratis
La medida, firmada por el director del área, Iván Funes Pinter, responde a la actualización tarifaria anual prevista en la Ley Impositiva Provincial Nº 9680 para el ejercicio 2026. El nuevo esquema busca regular el uso público de los espacios naturales, financiar las tareas de conservación del cuerpo de guardaparques y garantizar un marco de seguridad adecuado para las actividades turísticas y recreativas.
Beneficios para mendocinos y accesos gratuitos para sectores prioritarios
Uno de los puntos centrales de la normativa es el régimen de bonificaciones diseñado para garantizar el acceso de la comunidad local a los espacios naturales. Los residentes del mismo municipio donde se ubica el área protegida pagarán solo el 50% del valor fijado para visitantes argentinos. En tanto, aquellos mendocinos que residan en otros departamentos de la provincia accederán a una bonificación del 30%, abonando el 70% de la tarifa nacional.
Asimismo, la resolución ratifica una amplia nómina de exenciones de pago. Mantendrán el ingreso 100% gratuito las delegaciones de instituciones escolares públicas y privadas dependientes de la Dirección General de Escuelas (DGE) y de la Universidad Nacional de Cuyo, los excombatientes de Malvinas, las personas con discapacidad, los jubilados y los menores de 12 años (salvo en circuitos subterráneos específicos que poseen restricciones de edad por seguridad).
Los valores para Aconcagua, Laguna del Diamante y las reservas del sur
El nuevo cuadro tarifario detalla montos específicos para cada una de las reservas de la provincia según la complejidad de sus circuitos y servicios:
- Parque Provincial Aconcagua (Temporada Invernal): el permiso de ascenso para argentinos se estableció en $250.000 (US$ 2.500 para extranjeros). El trekking largo quedó fijado en $120.000 (US$ 1.000 para extranjeros) y el trekking corto en $70.000 (US$ 500 para extranjeros).
- Reserva Natural Caverna de las Brujas (Malargüe): el circuito completo cuesta $15.000 para argentinos, $17.000 para latinoamericanos y $20.000 para extranjeros. La entrada a la Sala de la Virgen se fijó en $10.000 para nacionales.
- Reserva Natural La Payunia (Malargüe): los circuitos tradicionales "Los Volcanes" o "Volcán Morado" cuestan $15.000 para argentinos ($20.000 extranjeros), mientras que los ascensos de trekking a los volcanes Payún Matrú y Payún Liso tienen un valor de $50.000 para nacionales. Las excursiones vehiculares 4x4 a la caldera se establecieron en $100.000 por vehículo.
- Reserva Natural Laguna del Diamante (San Carlos): el ingreso al Sector Laguna cuesta $15.000 para argentinos (mismo costo por día para el permiso de acampe). El trekking y ascenso al Volcán Maipo se fijó en $100.000 para nacionales, permiso que habilita hasta 7 días de permanencia.
- Otras reservas provinciales: monumento Natural Puente del Inca, Divisadero Largo, Biósfera de Ñacuñán y Bosques Telteca cuentan con una entrada general de $7.000 para argentinos, $8.000 para latinoamericanos y $10.000 para visitantes extranjeros.
Deportes de alto riesgo, beneficio a empresas y condiciones por mal tiempo
La resolución introduce regulaciones específicas para actividades de uso público consideradas de alto riesgo, tales como escalada en rutas técnicas, parapente, salto base, kayak o buceo en lugares confinados. Estas disciplinas requerirán una solicitud formal con al menos 30 días de anticipación y estarán sujetas a un arancel especial determinado por la complejidad de los dispositivos de seguridad y rescate necesarios.
Por otro lado, la provincia implementará un régimen de descuentos por volumen para empresas prestadoras de servicios turísticos registradas. Aquellas agencias que adquieran lotes de entradas mediante el módulo digital obtendrán rebajas del 5% (de 11 a 49 tickets), 15% (de 50 a 99 tickets) y hasta un 20% (para lotes de 100 o más entradas).
Finalmente, el texto oficial aclara que en caso de suspensión de actividades por condiciones meteorológicas adversas o razones de fuerza mayor no se realizarán reembolsos en dinero, aunque los visitantes podrán reprogramar su turno para reutilizar el valor abonado en una nueva fecha o en otra área protegida.
En pocas palabras
- Nuevas tarifas: Mendoza oficializó la actualización de los precios de ingreso a sus áreas naturales protegidas.
- Beneficios: se otorgan descuentos del 30% al 50% para mendocinos y acceso gratuito para jubilados, menores de 12 años, personas con discapacidad y excombatientes.
- Valores: los precios varían según la reserva, con el Aconcagua requiriendo hasta $250.000 para ascenso argentino y $2.500 para extranjeros.