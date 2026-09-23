Lo primero que olvida una persona con Alzheimer no son los recuerdos

La memoria está formada por diferentes sistemas que guardan distintos tipos de información:

Algunos recuerdos están relacionados con cosas que sucedieron hace poco tiempo, como una juntada con amigos, un partido o ir al supermercado.

Otros corresponden a experiencias vividas hace algunos años.

Y otras memorias están asociadas a habilidades, emociones, conocimientos o rutinas que se fueron aprendiendo.

Cuando una persona con Alzheimer recuerda con nitidez sus recuerdos antiguos pero no puede recordar lo ocurrido hace diez minutos.

Lo cierto es que cada uno de estos sistemas depende de redes cerebrales diferentes. Por esa razón, por lo general algunas memorias pueden verse afectadas antes que otras durante el desarrollo de una enfermedad neurodegenerativa.

Por qué se olvidan primero los hechos recientes

Cuando el Alzheimer está en su etapa inicial, suelen aparecer dificultades para registrar y almacenar la información nueva, entonces, la persona se puede olvidar de conversaciones, turnos médicos, nombres de personas conocidas o actividades realizadas pocas horas antes.

Es decir, esta enfermedad no siempre consiste en que la persona haya olvidado lo que ya había aprendido o conocido, sino en que tiene dificultades para consolidar adecuadamente la información nueva y allí es donde aparecen las preguntas constantes sobre lo mismo.