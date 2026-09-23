Lo primero que olvida una persona con Alzheimer no son los recuerdos

Se suele creer que el Alzheimer borra todo a su paso inmediatamente, pero esto no siempre es así ni tampoco se trata de recuerdos de años que se pierden. En realidad los olvidos comienzan con algo simple hasta que la situación empeora.
Detrás de esta enfermedad que afecta la capacidad de pensar y que destruye paulatinamente la memoria, existen explicaciones relacionadas con el funcionamiento de la misma y con la forma en que el Alzheimer afecta a los recuerdos antiguos y recientes de manera distinta.
Si lo primero que olvida una persona no son los recuerdos, ¿qué es?
La relación entre la memoria y el Alzheimer desconcierta a muchas familias porque una persona puede recordar con total claridad hechos de hace más de 25 años, pero olvidar por completo lo que hizo hace diez minutos, y esa es la respuesta. No se olvidan los recuerdos primero, sino que empiezan con pequeñas cosas a corto plazo.
La memoria está formada por diferentes sistemas que guardan distintos tipos de información:
- Algunos recuerdos están relacionados con cosas que sucedieron hace poco tiempo, como una juntada con amigos, un partido o ir al supermercado.
- Otros corresponden a experiencias vividas hace algunos años.
- Y otras memorias están asociadas a habilidades, emociones, conocimientos o rutinas que se fueron aprendiendo.
Lo cierto es que cada uno de estos sistemas depende de redes cerebrales diferentes. Por esa razón, por lo general algunas memorias pueden verse afectadas antes que otras durante el desarrollo de una enfermedad neurodegenerativa.
Por qué se olvidan primero los hechos recientes
Cuando el Alzheimer está en su etapa inicial, suelen aparecer dificultades para registrar y almacenar la información nueva, entonces, la persona se puede olvidar de conversaciones, turnos médicos, nombres de personas conocidas o actividades realizadas pocas horas antes.
Es decir, esta enfermedad no siempre consiste en que la persona haya olvidado lo que ya había aprendido o conocido, sino en que tiene dificultades para consolidar adecuadamente la información nueva y allí es donde aparecen las preguntas constantes sobre lo mismo.
En pocas palabras
- Alzheimer: no borra la memoria de golpe, la va desdibujando progresivamente.
- Olvidos iniciales: afectan primero la capacidad de registrar y almacenar información nueva a corto plazo.
- Memoria y Alzheimer: la enfermedad afecta distintos sistemas de memoria de forma diferencial, priorizando los recuerdos recientes.