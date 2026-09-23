Se juegan los octavos de la División de Honor: cinco de siete representantes de Fefusa, clasificados

Independiente Rivadavia, en su primera participación, logró meterse entre los 16 mejors. Jockey Club y Don Orione, por su parte, fueron los únicos mendocinos con puntaje ideal.
Los resultados de este martes:
Grupo A
Grupo B
- Godoy Cruz 1-5 Marmolería
Zona C
- Don Orione 4-0 Tenis CLub
Zona D
- Club Alemán 3-1 Camioneros
Zona E
- Jockey Club 4-0 Pingüinos
Zona F
- Independiente Rivadavia 2-0 Rosario Central
Así se juegan los octavos de final de la División de Honor
Ya no hay margen de error para los equipos. Cualquier error, los puede dejar fuera de la competencia.
Poliguay
- 16hs - Flamengo vs Camioneros Patagónicos
- 17.45hs - Independiente Rivadavia vs Sindicato Petrolero
- 19.30hs - Jockey Club vs La Plazita
- 21.15 hs - Club Alemán vs Nueva Era
Polimeni
- 19.30hs - Transporte Wenu vs Rosario Central
- 21.15 hs - Marmoleria FS vs Pingüino
Torito Rodríguez
- 19.30 hs - Don Orione vs Newell's Old Boys
- 21.15 hs - Muni. San Martín vs CSYD Del Campo