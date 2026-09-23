Se juegan los octavos de la División de Honor: cinco de siete representantes de Fefusa, clasificados

Municipalidad de San Martín, Don Orione, Jockey Club, Club Alemán e Independiente Rivadavia lograron meterse entre los 16 mejores de la competencia. Godoy Cruz y COP, lamentablemente, no lograron acceder de fase.

Don Orione, con puntaje ideal en la División de Honor. Prensa Don Orione

La División de Honor entra en fase de playoffs

Los siete representantes de FEFUSA le pusieron punto final a su participación en la fase de grupos de la División de Honor 2026. Cinco de ellos siguen con vida y dos se despidieron.