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División de Honor - Futsal

Se juegan los octavos de la División de Honor: cinco de siete representantes de Fefusa, clasificados

La División de Honor de futsal, que se juega en Mendoza, entra en la etapa de mano a mano. Cinco mendocinos siguen con vida

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Club Alemán se metió entre los 16 mejores del país.

Club Alemán se metió entre los 16 mejores del país.

CAFS (Brisa Durán)

La División de Honor, el torneo de clubes de futsal más importante del país, entra en su etapa de definición. Luego de las primeras tres fechas, este miércoles comenzarán a disputarse los octavos de final. Cinco de los siete equipos de FEFUSA siguen con vida.

Municipalidad de San Martín, Don Orione, Jockey Club, Club Alemán e Independiente Rivadavia lograron meterse entre los 16 mejores de la competencia. Godoy Cruz y COP, lamentablemente, no lograron acceder de fase.

Don Orione, con puntaje ideal en la Divisi&oacute;n de Honor.

Don Orione, con puntaje ideal en la División de Honor.

La División de Honor entra en fase de playoffs

Los siete representantes de FEFUSA le pusieron punto final a su participación en la fase de grupos de la División de Honor 2026. Cinco de ellos siguen con vida y dos se despidieron.

Independiente Rivadavia, en su primera participación, logró meterse entre los 16 mejors. Jockey Club y Don Orione, por su parte, fueron los únicos mendocinos con puntaje ideal.

Los resultados de este martes:

Grupo A

  • COP 2-3 Muni. San Martín

Grupo B

  • Godoy Cruz 1-5 Marmolería

Zona C

  • Don Orione 4-0 Tenis CLub

Zona D

  • Club Alemán 3-1 Camioneros

Zona E

  • Jockey Club 4-0 Pingüinos

Zona F

  • Independiente Rivadavia 2-0 Rosario Central

Así se juegan los octavos de final de la División de Honor

Ya no hay margen de error para los equipos. Cualquier error, los puede dejar fuera de la competencia.

Poliguay

  • 16hs - Flamengo vs Camioneros Patagónicos
  • 17.45hs - Independiente Rivadavia vs Sindicato Petrolero
  • 19.30hs - Jockey Club vs La Plazita
  • 21.15 hs - Club Alemán vs Nueva Era

Polimeni

  • 19.30hs - Transporte Wenu vs Rosario Central
  • 21.15 hs - Marmoleria FS vs Pingüino

Torito Rodríguez

  • 19.30 hs - Don Orione vs Newell's Old Boys
  • 21.15 hs - Muni. San Martín vs CSYD Del Campo

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