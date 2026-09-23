Franco Colapinto reveló cuál fue su mejor carrera desde que llegó a la Fórmula 1

Franco Colapinto reveló cuál es la mejor carrera que ha tenido desde que llegó a la Fórmula 1
En la vuelta a Bakú, Franco Colapinto confesó que el circuito es emocionante y agradable para manejar. "Bakú siempre es un circuito muy bueno para manejar, es uno de los mejores. Es una pista muy divertida, muy emocionante y con mucha adrenalina en la sección media y permite adelantamientos", expresó el argentino en diálogo con ESPN.
Colapinto arrastra una seguidilla de dos carreras consecutivas en las que viene sumando puntos. Logró un noveno puesto en Monza, y luego el séptimo en el Madring. En Bakú, el argentino buscará prolongar su racha en la que ya acumula ocho carreras con puntos en este 2026 (China, Miami, Canadá, Barcelona, Gran Bretaña, Bélgica, Italia y España).