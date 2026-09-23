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Franco Colapinto reveló cuál fue su mejor carrera desde que llegó a la Fórmula 1

Franco Colapinto reveló en una entrevista cuál es la mejor carrera que ha corrido desde que llegó a la Fórmula 1

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Franco Colapinto volverá a correr este fin de semana en Bakú. 

Franco Colapinto volverá a correr este fin de semana en Bakú. 

Franco Colapinto se prepara para un nuevo fin de semana de acción en la Fórmula 1, en esta ocasión en el trazado callejero de Bakú del Gran Premio de Azerbaiyán. En la previa de lo que será un circuito especial para el argentino (allí sumó sus primeros puntos en la categoría a bordo de Williams), Colapinto reveló cuál es la mejor carrera que ha tenido desde que arribó a la Máxima.

Franco Colapinto reveló cuál es la mejor carrera que ha tenido desde que llegó a la Fórmula 1

En la vuelta a Bakú, Franco Colapinto confesó que el circuito es emocionante y agradable para manejar. "Bakú siempre es un circuito muy bueno para manejar, es uno de los mejores. Es una pista muy divertida, muy emocionante y con mucha adrenalina en la sección media y permite adelantamientos", expresó el argentino en diálogo con ESPN.

Colapinto arrastra una seguidilla de dos carreras consecutivas en las que viene sumando puntos. Logró un noveno puesto en Monza, y luego el séptimo en el Madring. En Bakú, el argentino buscará prolongar su racha en la que ya acumula ocho carreras con puntos en este 2026 (China, Miami, Canadá, Barcelona, Gran Bretaña, Bélgica, Italia y España).

Con repecto a la última carrera, en el trazado de Madring, el argentino reveló que es la mejor carrera que ha corrido desde su llegada a la Fórmula 1. "El fin de semana de Madrid fue muy sólido y mi mejor fin de semana en la F1, el más completo. Hay que seguir trabajando para seguir así".

Cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

El fin de semana en Bakú tendrá un cronograma atípico ya que la carrera principal se correrá el día sábado y no el domingo, como es habitual. Esto se debe a que el propio domingo 27 de septiembre, en Azerbaiyán se realizará un homenaje a los militares caídos durante la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, también conocida como la Guerra Patriótica, ocurrida hace seis años atrás. Por ello, toda la agenda del Gran Premio de Azerbaiyán se verá alterada.

Será la primera vez en la historia que este Gran Premio se correrá un sábado. Y será la primera de dos carrera de este 2026 con ese cronograma. La segunda será el 21 de noviembre, en Las Vegas.

Jueves 24 de septiembre

Práctica 1: 5.30

Práctica 2: 9

Viernes 25 de septiembre

Práctica 3: 5.30

Clasificación: 9

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 8

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