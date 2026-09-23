Franco Colapinto reveló cuál fue su mejor carrera desde que llegó a la Fórmula 1

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Con repecto a la última carrera, en el trazado de Madring, el argentino reveló que es la mejor carrera que ha corrido desde su llegada a la Fórmula 1. "El fin de semana de Madrid fue muy sólido y mi mejor fin de semana en la F1, el más completo. Hay que seguir trabajando para seguir así".

Cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

El fin de semana en Bakú tendrá un cronograma atípico ya que la carrera principal se correrá el día sábado y no el domingo, como es habitual. Esto se debe a que el propio domingo 27 de septiembre, en Azerbaiyán se realizará un homenaje a los militares caídos durante la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, también conocida como la Guerra Patriótica, ocurrida hace seis años atrás. Por ello, toda la agenda del Gran Premio de Azerbaiyán se verá alterada.

Será la primera vez en la historia que este Gran Premio se correrá un sábado. Y será la primera de dos carrera de este 2026 con ese cronograma. La segunda será el 21 de noviembre, en Las Vegas.

Jueves 24 de septiembre

Práctica 1: 5.30

Práctica 2: 9

Viernes 25 de septiembre

Práctica 3: 5.30

Clasificación: 9

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 8