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La Selección argentina perdió por lesión a dos convocados para los tres amistosos

La Selección Argentina ya se entrena en el predio de Ezeiza de cara a los partidos amistosos, aunque sufrió dos bajas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina no podrá contar con dos jugadores por sendas lesiones.

La Selección argentina no podrá contar con dos jugadores por sendas lesiones.

La Selección argentina ya puso en marcha sus entrenamientos con la mira puesta en afrontar tres compromisos amistosos en el marco de la ventana internacional. El equipo conducido por Lionel Scaloni se prepara para medirse contra Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, frente a Burkina Faso el 3 de octubre y ante Benín el 6 de octubre.

El tercero de esos duelos concentra la atención del mundo futbolístico al tratarse de la gran despedida de Lionel Messi tras su anuncio de retiro del combinado nacional.

En medio de los trabajos de preparación, el cuerpo técnico recibió malas noticias desde el departamento médico. Este miércoles se oficializó que la nómina de convocados sufrió dos modificaciones obligadas por inconvenientes físicos.

La Selecci&oacute;n argentina se entrena en el Predio Lionel Andr&eacute;s Messi.

La Selección argentina se entrena en el Predio Lionel Andrés Messi.

Thiago Almada y Juan Floyth quedaron fuera de la Selección argentina

El volante de River Plate, Thiago Almada, debió ser dado de baja luego de sufrir un problema muscular durante el último compromiso ante Huracán, donde apenas disputó cinco minutos del primer tiempo antes de ser reemplazado.

Los estudios médicos posteriores confirmaron que el mediocampista padece un desgarro de grado 1 en el cuádriceps. En ese mismo choque frente al Globo, Tobías Andrada también tuvo que abandonar el campo por precaución, aunque los exámenes descartaron una lesión muscular y se mantiene dentro de la citación.

Por su parte, la ausencia de Juan Foyth responde a arrastres físicos que venía padeciendo en el fútbol europeo. El defensor del Villarreal no pudo sumar minutos en las recientes presentaciones del Submarino Amarillo por La Liga debido a molestias musculares, y al no alcanzar un estado de recuperación óptimo, el cuerpo técnico determinó desafectarlo de los entrenamientos.

Los jugadores de la Selecci&oacute;n argentina ya est&aacute;n juntos.

Los jugadores de la Selección argentina ya están juntos.

La Selección argentina informó las bajas en sus redes sociales

A través de sus canales de comunicación oficiales, el seleccionado nacional ratificó la medida adoptada sobre ambos futbolistas: "Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país".

Si bien el cuerpo técnico no anunció por el momento si citará nuevos sustitutos para ocupar esas vacantes, la lista ya había sumado días atrás las incorporaciones de Equi Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez.

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