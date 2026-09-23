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Las Leonas en lo más alto

La mendocina Milagros Alastra en un año de locos: campeona del mundo y oro en los Juegos Suramericanos

La mendocina Milagros Alastra tiene 20 años y ya entró en la historia grande de Las Leonas; ahora se coronó en los Juegos Suramericanos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Milagros Alastra, la mendocina que volvió a salir campeona con Las Leonas.

Milagros Alastra, la mendocina que volvió a salir campeona con Las Leonas.

Las Leonas están viviendo un año soñado: tras consagrarse campeonas del mundo en Países Bajos y Bélgica, sumaron la medalla de oro en los Juegos Suramericanos en Santa Fe. El plantel albiceleste cuenta con presencia mendocina de la mano de Milagros Alastra y Sol Guignet.

Milagros, quien también formó parte de la epopeya mundialista, compartió sus sensaciones luego de colgarse una nueva presea dorada en un año inolvidable para el hockey nacional.

Milagros Alastra y su familia con la medalla dorada en su cuello.

Milagros Alastra y su familia con la medalla dorada en su cuello.

La emoción de Milagros Alastra tras volver a ganar con Las Leonas

Las Leonas cerraron su participación en los Juegos Suramericanos con una victoria aplastante frente a Chile en la final: fue un 5 a 0 categórico.

En el plantel albiceleste estuvo la mendocina Milagros Alastra, quien a sus 20 años continúa haciendo historia. Tras colgarse la medalla dorada, la jugadora habló con Hockey a Mil y no ocultó su emoción ante este nuevo logro: "Mucha alegría, satisfacción sin duda y felicidad por dejar a nuestro país en lo más alto".

Las Leonas y Milagros Alastra volvieron a dejar al pa&iacute;s en lo m&aacute;s alto.

Las Leonas y Milagros Alastra volvieron a dejar al país en lo más alto.

Es un año de locos porque Las Leonas consiguieron el Mundial y los Juegos Suramericanos: "Ha sido un privilegio para mi poder ponerme la camiseta de Argentina, la mejor camiseta del mundo, así que agradecida y feliz".

Milagros Alastra convirtió en las etapas previas de la final, por lo que también se mostró satisfecha por el objetivo personal conseguido: "Por suerte he podido sumarle al equipo con el arrastre que es un gesto que entreno mucho así que muy contenta también".

Sin olvidar sus raíces en la Universidad Nacional de Cuyo - el club que la vio nacer y al que la une un amor inquebrantable -, ya mira hacia el horizonte olímpico de Los Ángeles 2028.

Con la camiseta de Las Leonas en el pecho y a Mendoza en el corazón, irá tras el sueño de volver a tocar el cielo con las manos y llevar al hockey argentino a lo más alto.

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