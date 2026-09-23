La mendocina Milagros Alastra en un año de locos: campeona del mundo y oro en los Juegos Suramericanos

En el plantel albiceleste estuvo la mendocina Milagros Alastra, quien a sus 20 años continúa haciendo historia. Tras colgarse la medalla dorada, la jugadora habló con Hockey a Mil y no ocultó su emoción ante este nuevo logro: "Mucha alegría, satisfacción sin duda y felicidad por dejar a nuestro país en lo más alto".

Las Leonas y Milagros Alastra volvieron a dejar al país en lo más alto.

Es un año de locos porque Las Leonas consiguieron el Mundial y los Juegos Suramericanos: "Ha sido un privilegio para mi poder ponerme la camiseta de Argentina, la mejor camiseta del mundo, así que agradecida y feliz".

Milagros Alastra convirtió en las etapas previas de la final, por lo que también se mostró satisfecha por el objetivo personal conseguido: "Por suerte he podido sumarle al equipo con el arrastre que es un gesto que entreno mucho así que muy contenta también".

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Sin olvidar sus raíces en la Universidad Nacional de Cuyo - el club que la vio nacer y al que la une un amor inquebrantable -, ya mira hacia el horizonte olímpico de Los Ángeles 2028.

Con la camiseta de Las Leonas en el pecho y a Mendoza en el corazón, irá tras el sueño de volver a tocar el cielo con las manos y llevar al hockey argentino a lo más alto.