Picadas de Lavalle: las inquietantes fotos que se tomaron hace más de 13 años

Picadas de Lavalle: las fotos del 2012

Lejos de funcionar como un simple registro nostálgico, estas fotos adquieren un valor documental para tener en cuenta: en ellas se observa la escasa separación real entre el trazado por donde aceleran los vehículos y el sector de espectadores y gradas.

Hoy, la comunidad llora a una joven con toda la vida por delante, mientras la Justicia investiga las responsabilidades del piloto -cuyo test toxicológico dio negativo- y de los organizadores del predio.

La muerte de Morena marca un límite. Las fotos viejas ya no pueden ser el testimonio de una "costumbre tolerada", sino la prueba irrefutable de que hay que extremar las medidas de seguridad para evitar futuras desgracias.

El debate sobre si este tipo de eventos deben prohibirse definitivamente o reconvertirse bajo estándares estrictos de autódromo profesional ya no admite demoras. La pasión ya pagó un precio demasiado alto.