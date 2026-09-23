Por el viento Zonda, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este miércoles 23 de septiembre se suspende de manera preventiva la asistencia a clases presenciales durante el turno tarde en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades de Uspallata y el departamento de Malargüe.
Por el Zonda, suspendieron las clases presenciales en estas zonas de Mendoza
Por la intensidad que podría alcanzar el viento Zonda, las clases presenciales durante el turno tarde quedaron suspendidas en dos puntos y habrá actividades virtuales
La medida fue adoptada a partir de los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza, que anticiparon la ocurrencia de viento Zonda moderado en esas zonas.
La decisión también tomó en cuenta las recomendaciones de Defensa Civil, ante las condiciones meteorológicas previstas para la jornada.
Zonda: qué pasará con las clases en Uspallata y Malargüe
Los establecimientos alcanzados por la suspensión deberán continuar con las actividades educativas de manera virtual. Para ello utilizarán la plataforma Escuela Digital Mendoza, de acuerdo con los protocolos que la DGE comunicó oportunamente.
La medida alcanza exclusivamente a la asistencia presencial durante el turno tarde en Uspallata y Malargüe.
Desde la Dirección General de Escuelas señalaron además que continuarán monitoreando los informes de Defensa Civil y la evolución de las condiciones meteorológicas.
La posibilidad de adoptar nuevas medidas será evaluada durante la jornada. Según informó la DGE, cualquier novedad relacionada con el turno siguiente será comunicada en el transcurso de la tarde.
De esta manera, las autoridades buscan prevenir riesgos ante el pronóstico de viento Zonda en Mendoza, especialmente en las zonas alcanzadas por el alerta y las recomendaciones de los organismos provinciales.
En pocas palabras
- Clases suspendidas: se canceló la asistencia presencial por el viento Zonda en Uspallata y Malargüe.
- Actividad virtual: las clases se reemplazarán por actividades educativas online a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.
- Monitoreo constante: la Dirección General de Escuelas evaluará la evolución de las condiciones climáticas y comunicará novedades.