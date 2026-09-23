Por el Zonda, suspendieron las clases presenciales en estas zonas de Mendoza

Zonda: qué pasará con las clases en Uspallata y Malargüe

Los establecimientos alcanzados por la suspensión deberán continuar con las actividades educativas de manera virtual. Para ello utilizarán la plataforma Escuela Digital Mendoza, de acuerdo con los protocolos que la DGE comunicó oportunamente.

Por la intensidad que podría alcanzar el viento Zonda, la DGE suspendió las clases en dos zonas de Mendoza. Imagen ilustrativa.

La medida alcanza exclusivamente a la asistencia presencial durante el turno tarde en Uspallata y Malargüe.

Desde la Dirección General de Escuelas señalaron además que continuarán monitoreando los informes de Defensa Civil y la evolución de las condiciones meteorológicas.

La posibilidad de adoptar nuevas medidas será evaluada durante la jornada. Según informó la DGE, cualquier novedad relacionada con el turno siguiente será comunicada en el transcurso de la tarde.

De esta manera, las autoridades buscan prevenir riesgos ante el pronóstico de viento Zonda en Mendoza, especialmente en las zonas alcanzadas por el alerta y las recomendaciones de los organismos provinciales.