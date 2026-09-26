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El accidente de Franco Colapinto: la sanción de la FIA y el duro comentario de Briatore

Franco Colapinto protagonizó un importante accidente y fue sancionado por la FIA. Además, Flavio Briatore aseguró que tomará medidas tras lo sucedido

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Briatore fue contundente tras el accidente de Franco Colapinto.

Briatore fue contundente tras el accidente de Franco Colapinto.

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Franco Colapinto recibió una sanción de cinco posiciones para la grilla del Gran Premio de Baréin. La decisión de la FIA llegó tras el choque que el piloto de Alpine provocó durante la jornada de este sábado en el marco del Gran Premio de Azerbaiyán.

El impacto causó el abandono del argentino, del francés Pierre Gasly (su compañero de equipo) y del británico Lando Norris. Además, este prematuro retiro significó el fin de una impresionante racha de 30 carreras consecutivas completadas por el piloto argentino.

Los detalles del accidente y el fuerte impacto en el campeonato

Los comisarios de la FIA concluyeron que el argentino fue "total o predominantemente responsable" del choque múltiple en la primera curva de la vuelta 36.

Tras el reinicio luego del auto de seguridad, Colapinto estiró la frenada cuando marchaba décimo, pero calculó mal: lo hizo demasiado tarde y entró por el interior a una velocidad que no le permitió controlar el vehículo, impactando de lleno a Gasly y a Norris.

La penalización inicial asignada fue de 10 segundos. Sin embargo, al haber abandonado inmediatamente tras el golpe, la sanción derivó en el castigo para la grilla del GP de Baréin.

Las consecuencias del incidente se sintieron fuerte en la pista. Alpine se quedó sin la posibilidad de sumar puntos, ya que Gasly marchaba en la séptima posición antes del choque.

Para colmo, en la pelea por el quinto puesto del campeonato de constructores, Racing Bulls logró distanciarse gracias a que el británico Arvid Lindblad aprovechó el caos para cruzar la bandera a cuadros en el séptimo lugar.

Flavio Briatore no ocultó su enojo y anticipó posibles medidas

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, condenó de forma contundente la acción y la calificó como una maniobra "muy pobre para un piloto de su experiencia". El empresario italiano expresó: “Obviamente estoy extremadamente decepcionado con el resultado de la carrera de hoy, sabiendo que perdimos puntos valiosos en la lucha por el Campeonato. Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, particularmente cuando íbamos bien con ambos coches en posiciones de puntos”.

Además, el directivo se disculpó públicamente con el resto de los afectados: “Lo siento mucho por el equipo y por Pierre, que hizo un gran trabajo todo el fin de semana. Y pido disculpas también a Lando y a McLaren por arruinar su carrera”.

Finalmente, el jefe de la escudería anticipó que el choque podría traer consecuencias internas para Colapinto, aunque evitó dar precisiones inmediatas. “Quiero tomarme un tiempo para reflexionar y considerar qué medidas se deben tomar, de modo que podamos aprender de esto y evitar una situación similar en el futuro”, sentenció.

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