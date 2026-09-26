Ley de Tránsito: ¿a partir de qué edad se puede llevar a un chico como acompañante en la moto?

En varios casos no se respetan las normas mínimas de seguridad como el uso de casco o la cantidad de pasaajeros acorde a las plazas que ofrece la motocicleta.

En su Artículo 40, la norma nacional se limita a exigir las condiciones básicas de seguridad para circular:

Uso de casco homologado y ajustado para cada ocupante.

homologado y ajustado para cada ocupante. Chaleco reflectante.

reflectante. Que el número de pasajeros no supere la capacidad de plaza para la que fue fabricado el rodado.

Al no haber una restricción de edad unificada a nivel federal, la potestad reglamentaria recae sobre los códigos de tránsito provinciales y las ordenanzas municipales. Esto genera un mapa normativo muy diverso según la jurisdicción donde se circule: