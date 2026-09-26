La autocrítica de Franco Colapinto: "Fue un error grande y grave" el incidente en el Gran Premio de Azerbaiyán

"Bloqueé cuando empecé a frenar y estuve fuera de control toda la frenada", explicó el corredor argentino, quien le pidió "perdón a Pierre y al equipo" porque "fue un error grande y grave" . También se lamentó al reconocer que "perdimos muchos puntos con los dos autos", precisamente cuando Alpine llevaba dos carreras consecutivas con ambos sumando puntos en el Campeonato de Constructores. De continuar como estaban en pista, la escudería francesa hubiese sumado 6 puntos de Gasly y 1 de Franco.

Finalmente, reconoció que fue "un día complicado que venía siendo bastante bueno".

El próximo compromiso para Franco Colapinto en el campeonato de Fórmula 1 será el domingo 4 de octubre, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Bahréin en el Circuito Internacional de Sepang.