Franco Colapinto quedó en el ojo de la tormenta al ser responsable de un choque múltiple que dejó fuera de carrera a varios pilotos, entre ellos su compañero en Alpine Pierre Gasly y Lando Norris, y fue muy autocrítico al analizar lo sucedido en la vuelta 36 del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.
La autocrítica de Franco Colapinto: "Fue un error grande y grave" el incidente en el Gran Premio de Azerbaiyán
Tras el choque y abandono de la carrera por el choque que provocó Franco Colapinto, el argentino reconoció la gravedad y pidió disculpas a Gasly y al equipo Alpine
Tras tener que abandonar él y su compañero de equipo por la colisión, el piloto nacido el Pilar reflexionó: "Fue un error grande y grave".
Franco Colapinto habló sobre la maniobra que desencadenó el incidente
En momentos en que Franco Colapinto cumplía a "pie juntillas el plan del equipo y marchaba décimo, con su coequiper Pierre Gasly séptimo en la vuelta 36, tras el retiro del virtual safety car y el relanzamiento de la prueba, el argentino intentó un divebomb (lanzarse por la parte interna y estirar el frenado) pero se pasó de largo y terminó impactando a su compañero y al británico Lando Norris (McLaren), quien también debió abandonar.
"Bloqueé cuando empecé a frenar y estuve fuera de control toda la frenada", explicó el corredor argentino, quien le pidió "perdón a Pierre y al equipo" porque "fue un error grande y grave" . También se lamentó al reconocer que "perdimos muchos puntos con los dos autos", precisamente cuando Alpine llevaba dos carreras consecutivas con ambos sumando puntos en el Campeonato de Constructores. De continuar como estaban en pista, la escudería francesa hubiese sumado 6 puntos de Gasly y 1 de Franco.
Finalmente, reconoció que fue "un día complicado que venía siendo bastante bueno".
El próximo compromiso para Franco Colapinto en el campeonato de Fórmula 1 será el domingo 4 de octubre, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Bahréin en el Circuito Internacional de Sepang.
En pocas palabras
- Autocrítica: Franco Colapinto admitió un "error grande y grave" en el choque del Gran Premio de Azerbaiyán.
- Incidente: El piloto argentino provocó un múltiple accidente al intentar un "divebomb" a Pierre Gasly y Lando Norris.
- Consecuencias: El incidente resultó en el abandono de Colapinto y Gasly, con Alpine perdiendo puntos clave.