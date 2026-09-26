Mucha bronca generó en la mayoría de los involucrados en el incidente que tuvo al piloto argentino Franco Colapinto como responsable en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El más damnificado fue su compañero de Alpine Pierre Gasly. El galo y otros opinaron sobre el tema.
Franco Colapinto bajo la lupa: qué dijeron otros pilotos sobre el incidente del Gran Premio de Azerbaiyán
El argentino Franco Colapinto protagonizó una maniobra errónea que dejó afuera a varios corredores, como su compañero Pierre Gasly. Las opiniones de algunos
Desde la dureza de Lando Norris, que "pidió la cabeza" del pilarense, a la cautela del experimentado Max Verstappen, o la bronca apenas solapada de Gasly, varios hablaron de Colapinto tras el choque dejó afuera a los autos de Alpine y a Norris.
Lando Norris: "Ese tipo de conducción no merece estar en la Fórmula 1"
El piloto de la escudería McLaren Lando Norris, al ser consultado por la prensa en el circuito callejero de Bakú sobre el accidente con Colapinto, dijo con toda crudeza: "La FIA debería ser más estricta y suspender a los pilotos por este tipo de cosas".
Luego el inglés sumó muy enojado: "Esta gente debería ser suspendida porque ese tipo de conducción no merece estar en la F1".
Quien fue un poco más cauto fue el tetracampeón mundial Max Verstappen, quien analizó la situación ocurrida en la vuelta 36 del GP de Azerbaiyán así: "Creo que mientras el piloto que lo provocó sea consciente de lo que hizo y pida disculpas, pasa. Quiero decir, un pequeño error o una mala apreciación, bloqueás los neumáticos en el interior, donde hay poco agarre, es un poco desafortunado que haya involucrado a tantos autos pero son cosas que pasan".
Respecto al pedido de sanciones de algunos colegas, el neerlandés que lleva 12 años en la Fórmula 1 expresó: "No es agradable para ninguno de los involucrados, pero una suspensión de una carrera me parece un poco demasiado".
La bronca de su compañero Pierre Gasly
Consultado por el periodismo sobre el incidente que lo dejó afuera de carrera cuando se posicionaba en el 7° puesto, Pierre Gasly apenas pudo contener su bronca. El periodista de ESPN arrancó su entrevista más bien opinando al decir: "No era la forma en la que querías terminar la carrera. Ibas muy bien, con buen ritmo y tratando de mantener a Antonelli detrás, pero luego el choque".
Esto le permitió a Gasly no manifestar abiertamente su contrariedad: "Sí, hombre. Lo resumiste bien", dijo lacónicamente.
"No creo que tenga palabras, y no las necesito ahora", sumó el francés.
Finalmente, el piloto número uno de Alpine señaló: "Lo superaremos juntos como equipo. Obviamente estoy muy decepcionado por todos los chicos; el séptimo y el décimo puesto fueron una muy buena carrera, con buen ritmo. Sinceramente, no sé cómo responder a tu pregunta. Hay que seguir adelante", finalizó Pierre Gasly.
En pocas palabras
- Incidente en Bakú: El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un choque en el Gran Premio de Azerbaiyán, afectando a varios corredores.
- Reacciones de pilotos: Lando Norris criticó duramente la conducción de Colapinto, mientras Max Verstappen adoptó una postura más cauta.
- Gasly afectado: Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, expresó su decepción por el incidente que lo sacó de carrera.