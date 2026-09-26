Franco Colapinto bajo la lupa: qué dijeron otros pilotos sobre el incidente del Gran Premio de Azerbaiyán

Luego el inglés sumó muy enojado: "Esta gente debería ser suspendida porque ese tipo de conducción no merece estar en la F1".

Max Verstappen, fue el más reflexivo y cauteloso al analizar el incidente que ocasionó Colapinto.

Quien fue un poco más cauto fue el tetracampeón mundial Max Verstappen, quien analizó la situación ocurrida en la vuelta 36 del GP de Azerbaiyán así: "Creo que mientras el piloto que lo provocó sea consciente de lo que hizo y pida disculpas, pasa. Quiero decir, un pequeño error o una mala apreciación, bloqueás los neumáticos en el interior, donde hay poco agarre, es un poco desafortunado que haya involucrado a tantos autos pero son cosas que pasan".

Respecto al pedido de sanciones de algunos colegas, el neerlandés que lleva 12 años en la Fórmula 1 expresó: "No es agradable para ninguno de los involucrados, pero una suspensión de una carrera me parece un poco demasiado".

La relación entre Pierre Gasly y Franco Colapinto no es la mejor entre los pilotos de Alpine.

La bronca de su compañero Pierre Gasly

Consultado por el periodismo sobre el incidente que lo dejó afuera de carrera cuando se posicionaba en el 7° puesto, Pierre Gasly apenas pudo contener su bronca. El periodista de ESPN arrancó su entrevista más bien opinando al decir: "No era la forma en la que querías terminar la carrera. Ibas muy bien, con buen ritmo y tratando de mantener a Antonelli detrás, pero luego el choque".

Esto le permitió a Gasly no manifestar abiertamente su contrariedad: "Sí, hombre. Lo resumiste bien", dijo lacónicamente.

"No creo que tenga palabras, y no las necesito ahora", sumó el francés.

Finalmente, el piloto número uno de Alpine señaló: "Lo superaremos juntos como equipo. Obviamente estoy muy decepcionado por todos los chicos; el séptimo y el décimo puesto fueron una muy buena carrera, con buen ritmo. Sinceramente, no sé cómo responder a tu pregunta. Hay que seguir adelante", finalizó Pierre Gasly.