División de Honor: el descargo de Independiente Rivadavia tras el fallo de la CAFS

Por intermedio de un comunicado oficial, publicado en sus canales de comunicación, la Lepra dejó clara su postura ante la determinación de la CAFS.

El comunicado completo:

"Ante los hechos de público conocimiento respecto a una supuesta sanción del Tribunal de Penas de la Confederación Argentina de Futsal (CAFS) que afectaría a nuestra institución en el Torneo Nacional de División de Honor 2026, cuya organización fue delegada a la Federación de Futbol de Salón de Mendoza, el Club Sportivo Independiente Rivadavia informa:

A la fecha, no hemos recibido ninguna notificación formal de resolución alguna. Tampoco se nos dio la posibilidad de presentar un descargo, de ofrecer prueba ni de ser escuchados. El derecho de defensa es una garantía constitucional (art. 18 de la Constitución Nacional) y ningún tribunal, tampoco uno deportivo, puede sancionar sin respetarlo.

Durante el partido ante la Municipalidad de San Martín, integrantes de nuestra institución fueron agredidos, intimidados y lesionados por simpatizantes del equipo rival. Ante la falta de garantías reales para la integridad física de nuestros jugadores y cuerpo técnico, se decidió no continuar el encuentro.

Según lo que ha trascendido, se reconocería que los incidentes fueron provocados por el equipo rival. Aun así, se castigaría a la víctima con la misma pena que a quienes iniciaron los incidentes. Esto es inadmisible. Nuestra institución ha reunido pruebas y documentación que acreditan claramente la violencia sufrida por nuestra gente, que serán presentadas en las instancias correspondientes.

Intentamos comunicarnos con el presidente de la Federación Mendocina, organizadora del torneo, Sr. Gustavo Di Marco, y con autoridades de la Confederación, y no obtuvimos respuesta.

Futsal de Primera

Es la primera vez que nuestro club participa de este torneo. Nuestros jugadores y cuerpo técnico llegaron hasta acá con mucho esfuerzo, sacrificio e ilusión, y con un gran rendimiento deportivo. Ese camino no puede terminar por hechos de violencia de los que fuimos víctimas.

Rechazamos de manera enérgica cualquier decisión que castigue a quienes fueron víctimas de la violencia. Iniciaremos las acciones legales pertinentes para defender los derechos de nuestra institución, de nuestros jugadores y de nuestro cuerpo técnico.

Ningún partido vale más que la integridad física de las personas"