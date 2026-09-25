Inicio Ovación Fútbol Lionel Scaloni
Se enciende la ilusión

Cerca de la renovación de Scaloni en la Selección argentina: el posteo de la AFA

Se acerca la renovación del contrato de Lionel Scaloni como DT de la Selección argentina. La AFA hizo un posteo en la cuenta oficial del equipo albiceleste

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Chiqui Tapia y Scaloni comenzaron las charlas para la renovación del DT de la Selección argentina.

Chiqui Tapia y Scaloni comenzaron las charlas para la renovación del DT de la Selección argentina.

Se enciende la ilusión. Se viene la renovación del contrato de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección argentina. La Asociación del Fútbol Argentino hizo un posteo en la cuenta oficial del equipo albiceleste, donde informó que comenzaron las charlas de presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, con el DT sobre ese tema.

El vínculo de Scaloni vence en diciembre próximo y el DT puso en duda su continuidad después de la final del Mundial. Pero ahora crecen las chances que siga en su cargo.

Scaloni seguir&iacute;a como DT de la Selecci&oacute;n argentina.

Scaloni seguiría como DT de la Selección argentina.

El posteo de la AFA sobre la renovación de Scaloni en la Selección argentina

"Comenzaron las charlas entre el Presidente de la AFA, Claudio Tapia y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste", fue el mensaje de la Asociación del Fútbol Argentino en las redes sociales.

Claudio Chiqui Tapia encabeza las gestiones con Scaloni en Ezeiza aprovechando que el elenco nacional jugará la fecha FIFA, donde estará incluida la despedida de la Albiceleste del astro Lionel Messi.

Qué dijo Scaloni sobre la renovación con la Selección argentina

Este jueves el DT del subcampeón del mundo habló a poco más de dos meses de la final perdida ante España.

"La semana esa fue muy emotiva. Tuve tiempo de desconectar un poco y dejar pasar la amargura de no haber podido ganar. Y con respecto a lo mío: no hay novedades. Ya hablaremos con el presidente. Cuando tengamos que hablar, lo haremos, por ahora sigue todo igual", dijo el DT campeón del mundo en Qatar 2022.

"El golpe de no haber ganado fue fuerte, hay que reconocerlo, estábamos a las puertas de ganar otro Mundial", expresó.

"Pero siempre dije que este lugar donde estoy ahora es soñado, eso no va a cambiar. A partir de ahí habrá que sentarse a hablar con el presidente. Por ahora está todo como antes y trabajamos para estos partidos", cerró.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas