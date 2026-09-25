Cerca de la renovación de Scaloni en la Selección argentina: el posteo de la AFA

Claudio Chiqui Tapia encabeza las gestiones con Scaloni en Ezeiza aprovechando que el elenco nacional jugará la fecha FIFA, donde estará incluida la despedida de la Albiceleste del astro Lionel Messi.

Qué dijo Scaloni sobre la renovación con la Selección argentina

Este jueves el DT del subcampeón del mundo habló a poco más de dos meses de la final perdida ante España.

"La semana esa fue muy emotiva. Tuve tiempo de desconectar un poco y dejar pasar la amargura de no haber podido ganar. Y con respecto a lo mío: no hay novedades. Ya hablaremos con el presidente. Cuando tengamos que hablar, lo haremos, por ahora sigue todo igual", dijo el DT campeón del mundo en Qatar 2022.

"El golpe de no haber ganado fue fuerte, hay que reconocerlo, estábamos a las puertas de ganar otro Mundial", expresó.

"Pero siempre dije que este lugar donde estoy ahora es soñado, eso no va a cambiar. A partir de ahí habrá que sentarse a hablar con el presidente. Por ahora está todo como antes y trabajamos para estos partidos", cerró.