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Qué decidió el Tribunal tras la apelación de Vélez en el partido ante Boca

Vélez presentó una apelación tras el fallo del partido ante Boca por la Copa Argentina. El club de Liniers había denunciado que el Xeneize incluyó seis extranjeros en la planilla

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Finalmente Boca accedió a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Finalmente Boca accedió a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Vélez tuvo un nuevo revés. El club de Liniers presentó una apelación tras el fallo del partido ante Boca, por los octavos de final de la Copa Argentina. El Fortín había denunciado que el Xeneize incluyó seis extranjeros en la planilla en vez de cinco como estipula el reglamento.

El Tribunal de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino se expidió respecto del nuevo reclamo de Vélez con relación al cotejo que perdió en los penales ante Boca Juniors.

Boca le gan&oacute; por penales a V&eacute;lez, pero el conjunto velezano hab&iacute;a protestado porque el Xeneize inclu&oacute; seis extranjeros en la planilla.

Boca le ganó por penales a Vélez, pero el conjunto velezano había protestado porque el Xeneize incluó seis extranjeros en la planilla.

Tras la resolución del Tribunal de Disciplina, publicada el pasado 22 de septiembre, la dirigencia de Vélez había apelado formalmente. El reclamo se basaba en que el Xeneize había firmado la planilla oficial con seis futbolistas extranjeros en el partido de octavos de final (superando el límite de cinco), y exigió que se le otorgara el partido por ganado (3-0) para avanzar de ronda.

El Tribunal desestimó el reclamo de Vélez

El ente declarar "inadmisible" el recurso de apelación interpuesto por Vélez contra la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA del 22 de septiembre, publicada en el Boletín N° 6950.

Además, el Tribunal indicó que tampoco no hizo lugar a la solicitud de "medida provisional urgente!" formulada por el club velezano en cuanto a la cancelación del partido de cuartos de final entre Boca y Racing.

Vélez también había dicho que la sanción económica aplicada a Boca no reparaba el perjuicio deportivo sufrido, ya que el club de Liniers quedó eliminado por una alineación que el propio Tribunal consideró contraria al reglamento.

El Tribunal señaló que existe una falta de figura apelable en el reclamo. De acuerdo con el Código Disciplinario y el Estatuto de la AFA (Art. 67°, ap. 3.1), únicamente son recurribles aquellas decisiones que impongan "sanciones graves", tales como la pérdida de categoría, la quita de puntos, suspensiones severas o multas de gravedad.

El Tribunal descartó de plano la medida provisional urgente solicitada por el Fortín para suspender el encuentro entre Racing y Boca. El cotejo se jugará este domingo a las 17 en el estadio Gigante de Arroyito.

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