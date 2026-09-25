Qué decidió el Tribunal tras la apelación de Vélez en el partido ante Boca

El Tribunal desestimó el reclamo de Vélez

El ente declarar "inadmisible" el recurso de apelación interpuesto por Vélez contra la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA del 22 de septiembre, publicada en el Boletín N° 6950.

Además, el Tribunal indicó que tampoco no hizo lugar a la solicitud de "medida provisional urgente!" formulada por el club velezano en cuanto a la cancelación del partido de cuartos de final entre Boca y Racing.

Vélez también había dicho que la sanción económica aplicada a Boca no reparaba el perjuicio deportivo sufrido, ya que el club de Liniers quedó eliminado por una alineación que el propio Tribunal consideró contraria al reglamento.

El Tribunal señaló que existe una falta de figura apelable en el reclamo. De acuerdo con el Código Disciplinario y el Estatuto de la AFA (Art. 67°, ap. 3.1), únicamente son recurribles aquellas decisiones que impongan "sanciones graves", tales como la pérdida de categoría, la quita de puntos, suspensiones severas o multas de gravedad.

El Tribunal descartó de plano la medida provisional urgente solicitada por el Fortín para suspender el encuentro entre Racing y Boca. El cotejo se jugará este domingo a las 17 en el estadio Gigante de Arroyito.