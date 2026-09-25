La confederación de Futsal eliminó a la Lepra y Municipalidad de San Martín

Según el escrito, el equipo del Este fue eliminado “por causar a través de su parcialidad la suspensión del encuentro", mientras que Independiente Rivadavia "se negó a reaunudar el juego, superado el incidente y con las garantías dadas por la organización y la presencia policial”.

Futsal de Primera

La suspensión del partido

Cabe recordar que el partido, que comenzó aproximadamente dos horas más tarde del horario pactado, fue suspendido cuando se promediaba la primera etapa.

Esto como consecuencia del ingreso de un grupo de hinchas caracterizados con la indumentaria del Atlético Club San Martín. Luego de varios minutos de tensión, estos abandonaron el estadio.

Cuando se especulaba con que el partido se jugara en otro estadio y a puertas cerradas, la CAFS confirmó que los dos equipos quedaron fuera de la competencia. A su vez, el Torito Rodríguez dejará de ser sede para lo que resta de la División de Honor.

Como consecuencia de esto Flamengo, que iba a ser rival del que ganara la serie, clasificó automáticamente a la final del certamen. La única semifinal que se jugará, entre Marmolería y Club Alemán, aguarda por conocer la sede y el horario.

Pero esto no es todo. Hay que resaltar que el equipo que pierda en el partido de este viernes, quedará automáticamente como el tercero de la División de Honor. Se subirá al podio.