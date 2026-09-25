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División de Honor - Futsal

La confederación de Futsal eliminó a la Lepra y Municipalidad de San Martín

Fue por incidentes cuando se disputaban los cuartos de final de la División de Honor. Ambos quedaron fuera de las seminales del torneo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia y Municipalidad San Martín, eliminados de la División de honor.

Independiente Rivadavia y Municipalidad San Martín, eliminados de la División de honor.

Futsal de Primera

La Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) emitió un dictamen por el cual eliminó a Independiente Rivadavia y a Municipalidad de San Martín luego de incidentes provocados por la aparición de una barra cuando ambos equipos disputaban los cuartos de final de la División de Honor, en el estadio Torito Rodríguez, en la Zona Este.

El partido se disputaba en la noche del jueves cuando a los ocho minutos de iniciado el encuentro ingresó al estadio un grupo de hinchas con camisetas del Atlético Club San Martín, lo que desató una serie de episodios que terminaron con la suspensión.

Este viernes, doce horas más tarde, la CAFS dio a conocer un comunicado en el que informa que la Lepra y la Muni quedan descalificados y por lo tanto ninguno pasó a la semifinal.

Según el escrito, el equipo del Este fue eliminado “por causar a través de su parcialidad la suspensión del encuentro", mientras que Independiente Rivadavia "se negó a reaunudar el juego, superado el incidente y con las garantías dadas por la organización y la presencia policial”.

La suspensión del partido

Cabe recordar que el partido, que comenzó aproximadamente dos horas más tarde del horario pactado, fue suspendido cuando se promediaba la primera etapa.

Esto como consecuencia del ingreso de un grupo de hinchas caracterizados con la indumentaria del Atlético Club San Martín. Luego de varios minutos de tensión, estos abandonaron el estadio.

Cuando se especulaba con que el partido se jugara en otro estadio y a puertas cerradas, la CAFS confirmó que los dos equipos quedaron fuera de la competencia. A su vez, el Torito Rodríguez dejará de ser sede para lo que resta de la División de Honor.

Como consecuencia de esto Flamengo, que iba a ser rival del que ganara la serie, clasificó automáticamente a la final del certamen. La única semifinal que se jugará, entre Marmolería y Club Alemán, aguarda por conocer la sede y el horario.

Pero esto no es todo. Hay que resaltar que el equipo que pierda en el partido de este viernes, quedará automáticamente como el tercero de la División de Honor. Se subirá al podio.

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