Este viernes, 13ª jornada de competencia de los XIII Juegos Suramericanos que se disputan en Santa Fe, arrojó una buena cosecha de medallas de oro gracias al canotaje. También sumaron el Surf (6 preseas), Arquería, Tenis, Pádel, y las Artes Marciales entre otras disciplinas.
Juegos Suramericanos: Cómo les fue a los atletas argentinos en el 13° día de competencia
Argentina sigue manteniendo el segundo lugar en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026. Gran cosecha de oros en canotaje este viernes
Lo destacado de la jornada para el medallero fue lo realizado en la Costanera Este (Laguna Setubal) por el equipo de Canotaje argentino, que logró 7 medallas de oro, con Brenda Rojas y Agustín Vernice, con 4 y 3, respectivamente, para su logro personal.
Faltando la disputa de la final de vóleibol masculino, entre la Selección Argentina y Chile, el Medallero ha quedado este viernes liderado por Brasil, con 288 preseas (114 oros, 95 de plata y 79 bronces). Segundo está Argentina, con 265 (74/75/116); y 3° Colombia, con 176 (65/58/53).
Gran aporte del canotaje para el medallero de los Juegos Suramericanos
Estas fueron las medallas obtenidas este viernes por el equipo de canotaje argentino:
- K2 500 metros femenino: Magdalena Garro y Brenda Rojas -ORO-
- K1 500 metros femenino: Brenda Rojas - ORO
- K2 500 metros masculino: Gonzalo Contreras y Agustín Vernice - ORO
- K2 500 metros mixto: Agustín Vernice y Brenda Rojas - ORO
- K1 1000 metros masculino: Agustín Vernice - ORO
- C1 1000 metros masculino: Aramís Sánchez - ORO
- K1 200 metros femenino: Brenda Rojas - ORO
- K1 500 metros masculino: Manuel Orero - PLATA
- C1 500 metros masculino: Aramis Sánchez - PLATA
También compitieron en Canotaje:
- C1 200 metros femenino: Tais Trimarchi - 5° puesto
- C1 500 metros femenino: Sabrina Zuccoli - 6° puesto
- C2 500 metros mixto: Sabrina Zuccoli y Joaquín Gallardo - 6° puesto
Kayak slalom
- Kayak Cross femenino: Iris Castiglione - BRONCE
Surf
- Shortboard masculino: Joaquín Muñoz - ORO
- Bodyboard femenino: Isabella Assmann - ORO
- Longboard femenino: Evelyn Gontier - PLATA
- Shortboard femenino: Victoria Muñoz - PLATA
- Shortboard masculino: Thiago Passeri - PLATA
- Longboard masculino: Matías Maturano - BRONCE
Tenis
- Dobles femeninos: Luisina Giovannini y Jazmín Ortenzi -ORO
Arquería
- Equipos mixtos de recurvo: Alma Pueyo y Esteban Silva -PLATA
- Recurvo mixto por equipos: Iván Nikolajuk y María González -BRONCE
- Recurvo individual femenino: Alma Pueyo - BRONCE
Taekwondo
Poomsae tradicional femenino: Clara Ansedes - BRONCE (semifinal)
Poomsae tradicional masculino: Fernando Gilette - BRONCE (semifinal)
Poomsae reconocido de pareja mixta (Clara Ansades- Fernando Gillette) - PLATA
Karate
Kumite masculino -84kg: Diomid Petrenko - BRONCE
Kumite masculino -60kg: Kevin Molina (5-2 al chileno Matías Quijada) - ORO
Pádel
Dobles femenino: Victoria Vilches y María Mosca (6-2 y 6-3 a Chile) ORO
Fútbol
Selección Argentina Sub 19 (perdió por penales con Paraguay) - PLATA
Vóleibol
Final masculina: Argentina vs. Chile (en proceso)
Nota en desarrollo
En pocas palabras
- Argentina se afianza: La delegación nacional mantiene el segundo puesto en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026.
- Oro en canotaje: El equipo argentino sumó 7 preseas doradas en la disciplina, destacando las actuaciones de Brenda Rojas y Agustín Vernice.
- Otras disciplinas: También hubo medallas en surf, arquería, artes marciales, tenis, taekwondo, karate, pádel y fútbol.