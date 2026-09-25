Juegos Suramericanos: Cómo les fue a los atletas argentinos en el 13° día de competencia

Lo destacado de la jornada para el medallero fue lo realizado en la Costanera Este (Laguna Setubal) por el equipo de Canotaje argentino, que logró 7 medallas de oro, con Brenda Rojas y Agustín Vernice, con 4 y 3, respectivamente, para su logro personal.

Faltando la disputa de la final de vóleibol masculino, entre la Selección Argentina y Chile, el Medallero ha quedado este viernes liderado por Brasil, con 288 preseas (114 oros, 95 de plata y 79 bronces). Segundo está Argentina, con 265 (74/75/116); y 3° Colombia, con 176 (65/58/53).