Boca tiene buenas noticias para enfrentar a Racing: los convocados por Arruabarrena

El Xeneize llegó a esta instancia en medio de una polémica, ya que Vélez se quejó ante el Tribunal de Disciplina porque el Auriazul incluyó a seis extranjeros en vez de cinco en el partido que jugaron ambos equipos. Sin embargo, el fallo favoreció al Xeneize.

Las novedades en los convocados de Boca para enfrentar a Racing

El volante Rodrigo Battaglia representará la gran novedad en los citados por el Vasco tras después de recuperarse de la ruptura del tendón de Aquiles y de tener una larga inactividad.

También el DT xeneize recuperará al defensor Ayrton Costa, quien dejó atrás el desgarro en el isquiotibial y la pubalgia que lo habían marginado durante varias semanas. Sin embaergo, será suplente al banco de suplentes ante el buen presente del juvenil Facundo Herrera.

Ayrton Costa volverá a estar disponible para Arruabarrena.

También se reincorporará Matías Satas, quien regresará al plantel después de disputar la final de los Juegos Suramericanos.

Además el volante Camilo Rey Domenech se recuperó de una la lesión muscular que lo había obligado a quedar al margen de los últimos partidos y volverá a integrar la delegación que partirá rumbo a Rosario.

Además el delantero ecuatoriano Enner Valencia, quien se quedó fuera del clásico con San Lorenzo ya que el DT eligió a otros cinco extranjeros por encima para integrar la planilla, retornará en lugar de Montero.

La probable formación de Boca vs. Racing

Boca formaría con: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.