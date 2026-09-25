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Boca tiene buenas noticias para enfrentar a Racing: los convocados por Arruabarrena

El DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, contará con varios regresos en los convocados de cara al partido de los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El Vasco Arruabarrena espera el clásico que Boca afrontará con Racing.

El Vasco Arruabarrena espera el clásico que Boca afrontará con Racing.

Rodolfo Arruabarrena tiene buenas noticias. El entrenador de Boca contará con varios regresos en la lista de convocados de cara al partido de los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing, que se jugará este domingo a las 17 en el estadio Gigante de Arroyito, de Rosario.

La nómina de Boca, que será confirmada oficialmente este sábado, contará nuevamente con varios futbolistas que habían quedado afuera de las últimas citaciones por distintos motivos.

Rodrigo Battaglia ser&aacute; convocado por Arruabarrena para enfrentar a Racing.

Rodrigo Battaglia será convocado por Arruabarrena para enfrentar a Racing.

El arquero Álvaro Montero, quien fue convocado por Colombia para la fecha FIFA de octubre, no estará en el partido ante Racing.

El Xeneize llegó a esta instancia en medio de una polémica, ya que Vélez se quejó ante el Tribunal de Disciplina porque el Auriazul incluyó a seis extranjeros en vez de cinco en el partido que jugaron ambos equipos. Sin embargo, el fallo favoreció al Xeneize.

Las novedades en los convocados de Boca para enfrentar a Racing

El volante Rodrigo Battaglia representará la gran novedad en los citados por el Vasco tras después de recuperarse de la ruptura del tendón de Aquiles y de tener una larga inactividad.

También el DT xeneize recuperará al defensor Ayrton Costa, quien dejó atrás el desgarro en el isquiotibial y la pubalgia que lo habían marginado durante varias semanas. Sin embaergo, será suplente al banco de suplentes ante el buen presente del juvenil Facundo Herrera.

Ayrton Costa volver&aacute; a estar disponible para Arruabarrena.

Ayrton Costa volverá a estar disponible para Arruabarrena.

También se reincorporará Matías Satas, quien regresará al plantel después de disputar la final de los Juegos Suramericanos.

Además el volante Camilo Rey Domenech se recuperó de una la lesión muscular que lo había obligado a quedar al margen de los últimos partidos y volverá a integrar la delegación que partirá rumbo a Rosario.

Además el delantero ecuatoriano Enner Valencia, quien se quedó fuera del clásico con San Lorenzo ya que el DT eligió a otros cinco extranjeros por encima para integrar la planilla, retornará en lugar de Montero.

La probable formación de Boca vs. Racing

Boca formaría con: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

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