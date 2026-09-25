UEFA Nations League: Francia ganó en el debut de Zidane, pero se lesionó Mbappé

Le Bleus tuvieron ocasiones de marcar por medio de Michael Olise y de Adrien Rabiot, pero falló.

En la segunda parte asistió a Mbappé, quien definió ajustado al palo y marcó el gol del triunfo. Pero el atacante sintió un intenso dolor en la rodilla izquierda y preocupó a Zidane.

Mbappé tuvo que dejar la cancha sin poder caminar con normalidad y encendió las alarmas tanto en el seleccionado galo como en el Real Madrid, a la espera de los estudios médicos.

Sobre el final del cotejo Jules Koundé metió un remate en el poste para Francia, mientras que el guardameta Mike Maignan evitó el empate turco tras atajar tiros de Smail Yüksek y de Arda Güler.

Italia cayó ante Bélgica de local y fue silbado

Por el mismo grupo, Italia perdió 2-0 ante Bélgica en el Estadio Olímpico de Roma, en el partido número 900 de su historia internacional, y fue silbado por su público.

La selección belga se adelantó en el primer tiempo mediante Mika Godts; la diferencia no fue mayor porque el arquero Gianluigi Donnarumma evitó que le hicieran más goles.

Pese a una leve mejora local en el segundo tiempo, el delantero Dodi Lukebakio sentenció el encuentro con un gran disparo.

Otros resultados de la jornada de Nations League: