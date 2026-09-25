Nuevo estudio del Santo Sudario de Jesús arrojó detalles interesantes, pero no el más importante

El equipo detectó linajes de ADN mitocondrial humano, junto con bacterias, hongos y microorganismos amantes de la sal. La ciencia forense permitió además identificar material de trigo, zanahorias, plátanos, vacas, cerdos, perros, gatos e incluso coral rojo del Mediterráneo.

Procopio brindó detalles sobre las conclusiones obtenidas a partir de las técnicas genómicas aplicadas en los laboratorios. "El manto continúa fascinando a historiadores, científicos y al público en general. Estamos encantados de dar a conocer nueva información sobre la complejidad biológica conservada dentro de las muestras recolectadas hace casi 50 años mediante la aplicación de nuevas tecnologías forenses de vanguardia", explicó la académica.

"Representa un rico archivo de información genética que se ha acumulado durante siglos de interacción humana y exposición ambiental", añadió la experta de la Universidad de Lancashire. "Aunque la evidencia de ADN no puede responder todas las preguntas sobre la edad o autenticidad de la tela, proporciona conocimientos novedosos sobre su historia biológica", puntualizó en el texto oficial.

A modo de cierre, la especialista indicó que el trabajo demuestra cómo los avances forenses logran obtener nueva información a partir de artefactos históricos.