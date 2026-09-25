Juegos Suramericanos: el mendocino Agustín Pinti ganó medallas de oro y la plata en atletismo

‍ El cierre fue para la estadounidense radicada en Argentina Megan Powell, atleta radicada en Estados Unidos que debutaba con la camiseta argentina en estos Juegos. La corredora resistió el ataque de Colombia y Ecuador para sellar el triunfo, y sumó así su segunda medalla en la competencia, luego del bronce que había conseguido días atrás en los 400 metros individuales.

Jueves de oro y viernes de plata para el maipucino Agustín Pinti en las postas 4x400 mixta y 4x400 masculina de los Juegos Suramericanos.

La marca registrada fue de 3 minutos 16 segundos y 93 centésimas (3' 16'' 93/100) que mejoró en más de cuatro segundos y medio el récord de los Juegos Suramericanos, que pertenecía a Brasil desde Asunción 2022, superando obviamente el récord argentino que el propio equipo había establecido meses atrás en Medellín.

El mendocino Pinto ganó plata en la posta masculina

En la misma jornada de viernes -la 13ª de los Juegos Suramericanos, Agustín Pinti participó también de la posta 4x400 metros, pero masculina, junto a Bruno De Genaro, Juan Ciampitti y Elian Larregina, que llegaron en segundo lugar, detrás de Venezuela (Kelvis Padrino, José Maita, Axel Gómez y Javier Gómez). Completó el podio la posta de Colombia

El tiempo de los venezolanos fue de 3:' 03'' 38/100 -récord Sudamericano-, mientras que los argentinos llegaron a +2'' 91/100 (3' 06'' 29/100).