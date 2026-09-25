En una jornada propicia en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, Mendoza tuvo una alegría extra, ya que un deportista de nuestra tierra ganó una medalla de oro y una de plata en atletismo. Agustín Pinti participó del equipo que se impuso en la posta 4x400 metros mixta y en la posta masculina de la misma modalidad.
Juegos Suramericanos: el mendocino Agustín Pinti ganó medallas de oro y la plata en atletismo
El maipucino Agustín Pinti integró el equipo ganador de la medalla de oro en la posta mixta 4x400 mixta y plata en 4x400 masculina en los Juegos Suramericanos
María Florencia Lamboglia, Megan Powel, Elián Larregina, y el maipucino Agustín Pinti, se quedaron con el primer puesto integrantes de la posta mixta 4x 400 metros, con récord incluido corrida este jueves por la noche. Este cuarteto superó a sus pares de Colombia y Ecuador, medallistas de plata y bronce, respectivamente. Este viernes Pinti tambien corrió en la posta 4x400 masculina que salió segunda.
Agustín Pinti y el oro de atletismo en los Juegos Suramericanos
Además de Agustín Pinti, el gran protagonista de la remontada fue Elián Larregina, dueño del récord argentino de los 400 metros llanos y participante de los Juegos Olímpicos de París. El atleta recibió el testimonio con el equipo fuera de los puestos de vanguardia y descontó terreno hasta ponerlo en la punta antes del último relevo.
El cierre fue para la estadounidense radicada en Argentina Megan Powell, atleta radicada en Estados Unidos que debutaba con la camiseta argentina en estos Juegos. La corredora resistió el ataque de Colombia y Ecuador para sellar el triunfo, y sumó así su segunda medalla en la competencia, luego del bronce que había conseguido días atrás en los 400 metros individuales.
La marca registrada fue de 3 minutos 16 segundos y 93 centésimas (3' 16'' 93/100) que mejoró en más de cuatro segundos y medio el récord de los Juegos Suramericanos, que pertenecía a Brasil desde Asunción 2022, superando obviamente el récord argentino que el propio equipo había establecido meses atrás en Medellín.
El mendocino Pinto ganó plata en la posta masculina
En la misma jornada de viernes -la 13ª de los Juegos Suramericanos, Agustín Pinti participó también de la posta 4x400 metros, pero masculina, junto a Bruno De Genaro, Juan Ciampitti y Elian Larregina, que llegaron en segundo lugar, detrás de Venezuela (Kelvis Padrino, José Maita, Axel Gómez y Javier Gómez). Completó el podio la posta de Colombia
El tiempo de los venezolanos fue de 3:' 03'' 38/100 -récord Sudamericano-, mientras que los argentinos llegaron a +2'' 91/100 (3' 06'' 29/100).
En pocas palabras
- Agustín Pinti: El atleta mendocino ganó oro y plata en atletismo en los Juegos Suramericanos.
- Medallas: Obtuvo oro en la posta 4x400 mixta con récord y plata en la posta 4x400 masculina.
- Desempeño: Compartió equipo con Elián Larregina y María Florencia Lamboglia, superando a Colombia y Ecuador.