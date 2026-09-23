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Enzo Fernández llegó al país: de sus palabras a Messi a su deseo sobre el futuro de Scaloni

Enzo Fernández aterrizó en Argentina y se refirió al retiro de Lionel Messi de la Selección argentina. También habló sobre el futuro de Lionel Scaloni

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Enzo Fernández opinó sobre el futuro de Lionel Scaloni en la Selección argentina.

Enzo Fernández opinó sobre el futuro de Lionel Scaloni en la Selección argentina.

Enzo Fernández pisó suelo argentino para encarar una extensa y particular fecha FIFA, la cual constará de tres partidos y finalizará el 6 de octubre ante Benín. En su arribo, el mediocampista del Manchester City se sinceró sobre el inminente retiro de Lionel Messi y, además, aprovechó para referirse a la continuidad de Lionel Scaloni.

"Es una partida que duele mucho, pero hay que disfrutar con Leo este momento tan especial para su carrera. Sabemos todo lo que logró y el legado que deja; es un gran ejemplo", reflexionó el futbolista. Ante la duda de cómo será la nueva era, fue contundente: "Todavía no se fue, hay un partido más para disfrutarlo al máximo y, a partir de ahí, empezará un proceso nuevo".

Fernández afirmó sentirse "muy contento y feliz" por reencontrarse con su familia y remarcó que "es un privilegio" integrar el plantel nacional. A su vez, se refirió a la incógnita sobre la continuidad de Lionel Scaloni: "Ojalá que renueve, él es el armador de este grupo. Espero que lo haga porque es muy importante para nosotros".

Enzo Fernández, listo para volver a jugar con la Selección argentina

El reencuentro entre los futbolistas de la Selección argentina se da a más de dos meses de la final perdida ante España en el Mundial 2026.

Tras aquel torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá, Enzo concretó un histórico traspaso del Chelsea al Manchester City por más de 145 millones de euros. Con esta operación, se convirtió en el fichaje más caro de la Premier League y en el único jugador comprado en dos ocasiones por más de 100 millones de euros.

As&iacute; festej&oacute; Enzo Fern&aacute;ndez su gol ante Inglaterra.

Así festejó Enzo Fernández su gol ante Inglaterra.

En la última cita mundialista jugó siete partidos (no jugó con Jordania) y aportó dos goles claves: el 3 a 2 ante Egipto para sellar la remontada en octavos de final, y un golazo desde fuera del área para empatar el cruce ante Inglaterra en semifinales.

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