Enzo Fernández llegó al país: de sus palabras a Messi a su deseo sobre el futuro de Scaloni

"Es una partida que duele mucho, pero hay que disfrutar con Leo este momento tan especial para su carrera. Sabemos todo lo que logró y el legado que deja; es un gran ejemplo", reflexionó el futbolista. Ante la duda de cómo será la nueva era, fue contundente: "Todavía no se fue, hay un partido más para disfrutarlo al máximo y, a partir de ahí, empezará un proceso nuevo".

Fernández afirmó sentirse "muy contento y feliz" por reencontrarse con su familia y remarcó que "es un privilegio" integrar el plantel nacional. A su vez, se refirió a la incógnita sobre la continuidad de Lionel Scaloni: "Ojalá que renueve, él es el armador de este grupo. Espero que lo haga porque es muy importante para nosotros".