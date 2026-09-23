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Totalmente en desacuerdo

D'Onofrio cargó contra la AFA por la creación de la Recopa de Campeones: "Ya no sé ni qué jugamos"

El ex presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, lanzó duras definiciones sobre el formato de los torneos de la AFA y cuestionó la multiplicación de copas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Rodolfo DOnofrio criticó la gran cantidad de campeonatos que hay en el torneo argentino. 

Rodolfo D'Onofrio criticó la gran cantidad de campeonatos que hay en el torneo argentino. 

En un diálogo concedido al periodista Daniel Avellaneda durante el programa La Oral Deportiva por Radio Rivadavia, el ex presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, rompió el silencio para analizar las modificaciones decididas por la AFA que tendrán efecto en el 2027.

El ex dirigente compartió su mirada sobre la pérdida de simplicidad en los calendarios y la necesidad urgente de aplicar reformas estructurales.

Rodolfo D'Onofrio se mostró distante a las decisiones adoptadas por la AFA y Chiqui Tapia.

Rodolfo D'Onofrio se mostró distante a las decisiones adoptadas por la AFA y Chiqui Tapia.

La propuesta de River a la AFA: arbitrajes, torneos de 30 equipos y transparencia financiera

Al abordar el documento elaborado por la entidad de Núñez para torcer el rumbo de los campeonatos, el ex mandatario se mostró convencido de la legitimidad de los reclamos planteados sobre el arbitraje, la cantidad de participantes y el manejo de los recursos.

En esa línea, sostuvo: "Siempre fui optimista y creo que por el bien del fútbol argentino sería buenísimo. ¿Qué tiene de malo pedir que el tema de los árbitros se maneje de una manera distinta? ¿Qué tiene de malo que digamos, ‘che, 30 en Primera es mucho’? ¿Qué tiene de malo que digamos, ‘che, sería bueno saber cómo son los ingresos y egresos que recibe el fútbol argentino’? Y así otras cosas más que se plantean ahí, muy claras".

Con respecto al acompañamiento o la falta de pronunciamiento público por parte de otros pares de la categoría, opinó: "Quizá hay clubes que piensen igual que River o se acerquen, pero por ahí por temor no lo expresan públicamente".

Por otra parte, al ser consultado sobre su vínculo afectivo con la institución y su presente alejado de la gestión cotidiana, descartó un eventual retorno al sillón presidencial y valoró a las autoridades que continuaron su legado: "Ya cumplí una función, ya estuve ocho años, creo que le di mi vida y no es que extraño porque siempre fue una cosa maravillosa y algo extraordinaria la posibilidad de ser presidente de River, pero está en buenas manos. Ha estado en la mano de Jorge (Brito), ahora en la de Stefano (Di Carlo)".

Rodolfo D'Onofrio fue presidente en una de las etapas más ganadoras de River.

Rodolfo D'Onofrio fue presidente en una de las etapas más ganadoras de River.

La proliferación de certámenes y la pérdida de prestigio en el campeonato local

Durante el transcurso de la entrevista, D'Onofrio cuestionó la constante creación de definiciones y trofeos dentro del calendario oficial de la Primera División.

Ante la consulta sobre si estas medidas afectan la reputación de la disciplina, el exdirigente aclaró que "no" tiene certezas sobre la repercusión global, pero puntualizó enfáticamente que "lo que pierde prestigio es el campeonato".

Para profundizar su postura respecto a la sobreoferta de competencias y la superposición de finales, el presidente de River apeló al contraste histórico con los formatos tradicionales de liga.

En ese sentido, graficó la desorientación que genera el esquema vigente al declarar: "Ya ni sé cuántas copas se habían jugado, pero te escuché que eran ocho. Ahora la Recopa de Campeones. En mi época, cuando yo era chico, había un campeonato... Pero ahora ya no sé ni qué jugamos".

"Hay un momento que no sé en qué campeonato fue. Eso de Supercopa Internacional y jugar en la otra cuadra, ¿para qué le ponemos así? Es como que queremos hacer a todo el mundo feliz", concluyó Rodolfo D'Onofrio.

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