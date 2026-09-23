Cuáles son los alimentos más recomendados para aliviar la alergia primaveral

Entre los alimentos más recomendados se encuentran los más simples que puedes encontrar en cualquier casa. Ricos en antioxidantes, la cebolla, los espárragos y el té verde, por su alto contenido de quercetina que reduce la inflamación, son algunos de los principales.

Por supuesto que las fuentes de vitamina C como los pimientos, el brócoli, el kiwi y los cítricos, actúan como antiinflamatorios y antihistamínicos naturales. A su vez, los probióticos de los yogures ayudan a reforzar el sistema inmunológico y mejorar la digestión, mientras que gracias al omega-3 del atún, la sardina y las semillas de chía o lino también se pueden disminuir las reacciones alérgicas.

Algunos de los alimentos que ayudan a las alergias.

Por último, según Bárbara D’Angelis, licenciada en Nutrición, la hidratación regular con la vitamina E, presente en almendras, semillas de girasol y palta, protege las células del cuerpo ante una inflamación. Y el magnesio que tienen las verduras de hoja, legumbres, nueces y cereales integrales, ayuda a relajar los músculos de las vías respiratorias.

Qué alimentos evitar ante una alergia





Evitar los alimentos y bebidas con histamina (sustancia química corporal que actúa como defensor ante alergias o lesiones)

y bebidas con histamina (sustancia química corporal que actúa como defensor ante o lesiones) Evitar embutidos, productos ahumados, vinos y cervezas.

Sin embargo, si bien estas consideraciones son para tener en cuenta para evitar la alergia, estos alimentos no reemplazan una consulta médica.