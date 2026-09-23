Cuáles son los alimentos más recomendados para aliviar la alergia primaveral

Sales de tu casa y a los minutos aparecen los estornudos, la picazón y la congestión por la misma alergia de esta época que causa, entre otros factores, el polen. Aunque muchos tratan de combatirlo, pocos saben que muchos alimentos en estos casos son importantes.
Si bien los tratamientos médicos son prioridad, ciertos antioxidantes presentes en algunos alimentos permiten combatir o reducir este tipo de reacciones corporales. ¿De qué alimentos se trata?
Los alimentos más recomendados para aliviar la alergia primaveral
La alergia que sufren algunas personas particularmente en esta fecha del año puede ser más leve o llevadera siempre y cuando se mantenga una correcta alimentación, sumada a una posible consulta médica si es una alergia grave o persistente.
Entre los alimentos más recomendados se encuentran los más simples que puedes encontrar en cualquier casa. Ricos en antioxidantes, la cebolla, los espárragos y el té verde, por su alto contenido de quercetina que reduce la inflamación, son algunos de los principales.
Por supuesto que las fuentes de vitamina C como los pimientos, el brócoli, el kiwi y los cítricos, actúan como antiinflamatorios y antihistamínicos naturales. A su vez, los probióticos de los yogures ayudan a reforzar el sistema inmunológico y mejorar la digestión, mientras que gracias al omega-3 del atún, la sardina y las semillas de chía o lino también se pueden disminuir las reacciones alérgicas.
Por último, según Bárbara D’Angelis, licenciada en Nutrición, la hidratación regular con la vitamina E, presente en almendras, semillas de girasol y palta, protege las células del cuerpo ante una inflamación. Y el magnesio que tienen las verduras de hoja, legumbres, nueces y cereales integrales, ayuda a relajar los músculos de las vías respiratorias.
Qué alimentos evitar ante una alergia
- Evitar los alimentos y bebidas con histamina (sustancia química corporal que actúa como defensor ante alergias o lesiones)
- Evitar embutidos, productos ahumados, vinos y cervezas.
Sin embargo, si bien estas consideraciones son para tener en cuenta para evitar la alergia, estos alimentos no reemplazan una consulta médica.
En pocas palabras
- Alimentos recomendados: la cebolla, espárragos, té verde, cítricos y pimientos alivian síntomas de alergia primaveral.
- Nutrientes clave: la vitamina C, probióticos, omega-3, vitamina E y magnesio refuerzan el sistema inmunológico y reducen inflamación.
- A evitar: se sugiere no consumir alimentos y bebidas con histamina, embutidos, ahumados, vinos y cervezas.