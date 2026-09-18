Las razones por las que deberías lavar el arroz para tus recetas

Lavar el arroz es un tema que siempre ha generado debate en la cocina. Este truco puede tener beneficios o puede que no, dependiendo de la receta que vas a preparar, ya que en algunos casos el lavado no cumple ninguna función. Por eso hay que pensar más en la receta y en la forma de lavado antes de seguir este procedimiento como norma.

El lavado de arroz se realiza muchas veces antes de la cocción de los alimentos, cuando está todavía crudo. Esto sirve para remover impurezas y mejorar la cocción posterior. El lavado luego de la cocción es ideal para eliminar el exceso de almidón y enjuagar los granos de arroz.