Planta de tomates: el truco de los agricultores para que crezcan al doble de velocidad

Al momento de llevar los tomates a su lugar definitivo en el jardín o huerta, el truco consiste en no plantarlos de forma vertical convencional. Mejor, debes seguir los consejos que se muestran a continuación:

Cortá con cuidado las hojas del tercio inferior del tallo.

con cuidado las hojas del tercio inferior del tallo. Cavá una zanja horizontal. En lugar de un pozo vertical profundo, realizá una pequeña zanja de unos 10 a 15 centímetros de profundidad.

En lugar de un pozo vertical profundo, realizá una pequeña zanja de unos 10 a 15 centímetros de profundidad. Recostá la planta. Colocá el tallo horizontalmente dentro de la zanja y doblá suavemente la punta con las hojas superiores hacia arriba.

Colocá el tallo horizontalmente dentro de la zanja y doblá suavemente la punta con las hojas superiores hacia arriba. Cubrí con sustrato. Tapá el tallo enterrado con tierra fértil y regá de forma abundante.

Con este truco casero, la planta de tomate tendrá el doble de raíces.

En cuestión de pocos días, todo el tramo del tallo enterrado comenzará a emitir sus raíces masivamente. Al contar con el doble de raíces, la planta de tomates absorbe nutrientes y agua a una velocidad mayor.

Otros cuidados para potenciar la producción de tomates

Para acompañar esta técnica de siembra y asegurar que el desarrollo no se detenga, los especialistas en jardinería recomiendan aplicar una serie de hábitos sencillos: