Planta de tomates: el truco de los agricultores para que crezcan al doble de velocidad

El cultivo de la planta de tomates es uno de los infaltables en cualquier huerta, no obstante, el hecho de lograr que los tomates crezcan fuertes, erguidos y con una producción abundante a menudo se convierte en un dolor de cabeza para los aficionados a la jardinería.
Para fortuna de los agricultores, existe un truco infalible utilizado por los productores profesionales que permite acelerar el ritmo de crecimiento de cada planta desde el momento exacto del trasplante.
El truco para que tu planta de tomates crezca rápidamente
La planta de tomates posee una particularidad biológica fascinante: la capacidad de generar raíces adventicias a lo largo de cualquier tramo del tallo que entre en contacto con tierra húmeda.
Al momento de llevar los tomates a su lugar definitivo en el jardín o huerta, el truco consiste en no plantarlos de forma vertical convencional. Mejor, debes seguir los consejos que se muestran a continuación:
- Cortá con cuidado las hojas del tercio inferior del tallo.
- Cavá una zanja horizontal. En lugar de un pozo vertical profundo, realizá una pequeña zanja de unos 10 a 15 centímetros de profundidad.
- Recostá la planta. Colocá el tallo horizontalmente dentro de la zanja y doblá suavemente la punta con las hojas superiores hacia arriba.
- Cubrí con sustrato. Tapá el tallo enterrado con tierra fértil y regá de forma abundante.
En cuestión de pocos días, todo el tramo del tallo enterrado comenzará a emitir sus raíces masivamente. Al contar con el doble de raíces, la planta de tomates absorbe nutrientes y agua a una velocidad mayor.
Otros cuidados para potenciar la producción de tomates
Para acompañar esta técnica de siembra y asegurar que el desarrollo no se detenga, los especialistas en jardinería recomiendan aplicar una serie de hábitos sencillos:
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Retirá a tiempo los brotes axilares que nacen entre el tallo principal y las ramas secundarias. De esta manera, evitás que la planta desvíe energía en follaje innecesario.
Durante las primeras semanas, aplicar agua de arroz fermentada o té de humus de lombriz aporta los microbios y nutrientes solubles que la planta de tomates necesita para dar el estirón inicial.
Cubrir la base de la planta con paja, viruta o pasto seco mantiene la temperatura del suelo templada y conserva la humedad de la tierra por más tiempo.
En pocas palabras
- Truco de agricultores: enterrar el tallo de la planta de tomates horizontalmente acelera su crecimiento.
- Mecanismo de crecimiento: el tallo enterrado genera raíces adventicias, duplicando la absorción de nutrientes.
- Cuidados adicionales: retirar brotes axilares y usar abonos orgánicos potencia el desarrollo de la planta.