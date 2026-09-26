Club Alemán perdió y quedó tercero en la División de Honor: sin mendocinos, este sábado se juega la final

Del otro lado espera Flamengo. Los de Comodoro Rivadavia le ganaron a Jockey Club por penales y automáticamente clasificaron a la final de la División de Honor. Esto como consecuencia de la eliminación de los otros dos equipos mendocinos.

Al no haberse jugado una segunda semifinal, con la derrota de este viernes el Club Alemán le puso punto final a su participación en la competencia, subiéndose al tercer puesto del podio.

El partido por el título, que no tendrá presencia mendocina, se jugará este sábado. El duelo comenzará a las 22 en cancha de Andes Talleres y contará con la televisación de DeporTV y la trasnsmisión por el canal de YouTube de la CAFS.

El camino a la final de la División de Honor

Flamengo formó parte del Grupo A de la División de Honor 2026. En sus primeras tres presentaciones logró dos triunfos y una derrota, clasificándose en el segundo puesto.

Flamengo jugará la final de la División de Honor. Futsal de Primera

En octavos de final le ganó a Camioneros y en cuartos de final hizo lo propio con Jockey Club, quien buscaba defender la corona lograda en la temporada 2025. Las semifinales no las jugó debido a que sus potenciales rivales fueron eliminados.

Marmolería, por su parte, formó parte del Grupo B. Al igual que su rival de turno, terminó en la segunda colocación de la tabla tras dos victorias y una caída.

En octavos de final eliminó a Pingüino, en cuartos dejó en el camino a Transporte Wenu (que había sido líder de su zona) y en semifinales venció a Club Alemán, el último representante mendocino con vida en la División de Honor.