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Club Alemán perdió y quedó tercero en la División de Honor: sin mendocinos, este sábado se juega la final

Club Alemán perdió la semifinal de la División de Honor y quedó tercero en la competencia. La final no contará con equipos mendocinos

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Club Alemán perdió y quedó tercero en la División de Honor.

Club Alemán perdió y quedó tercero en la División de Honor.

Futsal de Primera

Luego de la polémica generada por el fallo del Tribunal de Penas de la CAFS, que decidió eliminar a Independiente Rivadavia y Municipalidad de San Martín, la División de Honor continuó a medias con su calendario. Este viernes se disputó una sola semifinal.

Los protagonistas fueron Club Alemán y Marmolería. Tras descartar al Torito Rodríguez como sede, el duelo se disputó en la cancha de la Universidad Nacional de Cuyo.

Marmoler&iacute;a le gan&oacute; a Club Alem&aacute;n.

Marmolería le ganó a Club Alemán.

El Teutón comenzó en ventaja, pero no supo sostenerla a lo largo de los 40 minutos. Por su parte, los de Corrientes fueron pacientes y se quedaron con un contundente triunfo por 3-1.

Del otro lado espera Flamengo. Los de Comodoro Rivadavia le ganaron a Jockey Club por penales y automáticamente clasificaron a la final de la División de Honor. Esto como consecuencia de la eliminación de los otros dos equipos mendocinos.

Al no haberse jugado una segunda semifinal, con la derrota de este viernes el Club Alemán le puso punto final a su participación en la competencia, subiéndose al tercer puesto del podio.

El partido por el título, que no tendrá presencia mendocina, se jugará este sábado. El duelo comenzará a las 22 en cancha de Andes Talleres y contará con la televisación de DeporTV y la trasnsmisión por el canal de YouTube de la CAFS.

El camino a la final de la División de Honor

Flamengo formó parte del Grupo A de la División de Honor 2026. En sus primeras tres presentaciones logró dos triunfos y una derrota, clasificándose en el segundo puesto.

Flamengo jugar&aacute; la final de la Divisi&oacute;n de Honor.

Flamengo jugará la final de la División de Honor.

En octavos de final le ganó a Camioneros y en cuartos de final hizo lo propio con Jockey Club, quien buscaba defender la corona lograda en la temporada 2025. Las semifinales no las jugó debido a que sus potenciales rivales fueron eliminados.

Marmolería, por su parte, formó parte del Grupo B. Al igual que su rival de turno, terminó en la segunda colocación de la tabla tras dos victorias y una caída.

En octavos de final eliminó a Pingüino, en cuartos dejó en el camino a Transporte Wenu (que había sido líder de su zona) y en semifinales venció a Club Alemán, el último representante mendocino con vida en la División de Honor.

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