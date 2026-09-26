Piñas, polémica y la furia de Juan Sebastián Verón: Rosario Central campeón de la Supercopa Internacional

Ni bien el Canalla convirtió, el desastre se produjo dentro del campo de juego. Las cámaras de la tansmisión mostraron a futbolistas de ambos equipos cruzándose en el verde césped. Minutos después se vieron piñas en la zona de vestuarios.

El propio Juan Sebastián Verón, quien había posteado un duro mensaje en sus redes sociales, ingresó para señalar al árbitro Darío Herrera como el culpable de lo sucedido.

Doblete de Di María en el primer tiempo

La jornada comenzó de manera inmejorable para Estudiantes de La Plata, que antes del minuto de juego logró abrir el marcador. Alexis "Pucho" Castro definió tras una asistencia de Guido Carrillo para colocar el 1-0 tras el pitazo inicial de Darío Herrera.

A pesar del golpe tempranero, el desarrollo de la primera mitad se tornó cuesta arriba para el Pincha, sobre todo en el plano físico. Apenas a los 11 minutos Gabriel Neves fue reemplazado por un fuerte dolor en su brazo izquierdo. Su lugar fue ocupado por Jalil Elías.

Pero esto no fue todo, ya que el infortunio del Pincha continuó tan solo siete minutos después, cuando el propio Elías recibió una tarjeta amarilla y sufrió una molestia que lo obligó a pedir el cambio. Fabricio Pérez ingresó en su lugar.

Rosario Central aprovechó el envión y encontró en Ángel Di María a la gran figura del encuentro. A los 22 minutos, Fideo ejecutó de manera brillante un tiro libre para vencer a Fernando Muslera y sellar el empate 1-1.

A partir de allí, el Canalla creció en juego y generó peligro constante a través de la pelota parada y los remates lejanos, obligando a intervenciones clave de la defensa de Estudiantes y de su arquero.

El tramo final de la etapa inicial mantuvo la intensidad máxima con jugadas de riesgo en ambas áreas, hasta que a los 51 minutos se produjo la gran polémica: una falta de Leandro González Pirez sobre Enzo Copetti derivó en la llamada del VAR. Tras revisar la acción a los 54', Darío Herrera cobró la pena máxima y el propio Di María no falló.

Lo liquidó Central en el final

El segundo tiempo de la Supercopa Internacional en Santiago del Estero comenzó con Rosario Central dispuesto a mantener la ventaja y golpear de contra, mientras que Estudiantes salió al campo obligado a buscar la igualdad.

En los primeros minutos de la etapa complementaria, la figura de Fernando Muslera fue clave para sostener al Pincha: a los 12 minutos, el arquero despejó dos remates consecutivos con destino de gol. Primero ante un disparo de Ángel Di María y luego respondiendo frente al intento de Giovanni Cantizano.

Ángel Di María convirtió un doblete para Rosario Central. Rosario Central

Con el paso de los minutos, la fricción y el juego cortado empezaron a apoderarse del trámite. Las infracciones se multiplicaron en el mediocampo y el árbitro Darío Herrera tuvo que empezar a dominar las riendas mostrando tarjetas amarillas.

Ante la necesidad de revertir la historia, el Cacique Medina movió el banco de suplentes a los 20 minutos mandando a la cancha a Lucas Alario por Guido Carrillo. La modificación le dio mayor presencia ofensiva al conjunto platense, que avisó rápidamente con un remate desviado de Tomás Palacios y posteriormente con un cabezazo sin precisión del propio Alario tras un tiro de esquina.

Sobre el final del partido llegó el gol que le bajó la persiana al partido. Todo Estudiantes, incluso su arquero, fueron en búsqueda del agónico empate. Rosario Central salió de contra y terminó convirtiendo el 3-1 de la mano de Julián Fernández.