Argentina se quedó con un meritorio segundo puesto en los Juegos Suramericanos: el medallero

Colombia terminó tercera con 69 oros, 61 platas y 62 bronces, por lo que toralizó 192.

Más atrás quedaron Chile (175), Venezuela (146), Perú (98), Uruguay (54), Ecuador (82), Paraguay (37), Panamá (16), Bolivia (16), Curazao (2), Aruba (4) y Guyana (4).

La natación hizo el principal aporte al medallero para Argentina, con 7 medallas de oro, 8 de plata y 13 de bronce, para un total de 28. También se destacaron el canotaje de velocidad, con 10 oros y 13 medallas en total, y la gimnasia artística, que aportó 5 oros, 2 platas y 5 bronces.

Lo mendocinos que ganaron medallas en los Juegos Suramericanos

Delfina Estoco en gimnasia artística, Julieta Benedetti y Fernando Contreras en ciclismo, Santiago Lorenzo en tenis de mesa, Agustín Pinti en atletismo y Las Leonas Milagros Alastra y Sol Guignet en hockey sobre césped lograron medallas doradas, mientras que Martín Mansilla en remo, Mateo Di Leo en taekwondo, Lucas Mesa en saltos hípicos por equipos y los propios Delfi Estoco y Santi Lorenzo obtuvieron preseas de plata.

La cosecha de bronce de la legión mendocina incluye a los ya nombrados Lorenzo en tenis de mesa y Mansilla en remo a quienes hay que sumarles a Jesús Lugones en esgrima, Delfina Arancibia en boxeo y Adrián Astorga en frontball.

El medallero de los Juegos Suramericanos: