Inicio Ovación Polideportivo Juegos Suramericanos
Juegos Suramericanos

Argentina se quedó con un meritorio segundo puesto en los Juegos Suramericanos: el medallero

Argentina quedó en el segundo lugar en los Juegos Suramericanos, que llegaron a su fin este sábado. El primer lugar quedó en manos de Brasil

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Los Gladiadores ganaron la medalla de oro en los Juegos Suramericanos.

Los Gladiadores ganaron la medalla de oro en los Juegos Suramericanos.

Argentina colmó las expectativas, ya que quedó en el segundo lugar en los Juegos Suramericanos 2026, que llegaron a su fin este sábado en Santa Fe. El primer lugar quedó en manos de Brasil.

La delegación albiceleste ganó 81 medallas de oro, 87 de plata y 125 de bronce, y totalizó 293 preseas en los Juegos Suramericanos.

Los deportistas argentinos obtuvieron un meritorio segundo lugar en los Juegos Suramericanos.

Los deportistas argentinos obtuvieron un meritorio segundo lugar en los Juegos Suramericanos.

Brasil quedó primera, ya que se quedó con 121 medallas de oro, 107 de plata y 83 de bronce, que le permitieron alcanzar 311 preseas.

Colombia terminó tercera con 69 oros, 61 platas y 62 bronces, por lo que toralizó 192.

Más atrás quedaron Chile (175), Venezuela (146), Perú (98), Uruguay (54), Ecuador (82), Paraguay (37), Panamá (16), Bolivia (16), Curazao (2), Aruba (4) y Guyana (4).

La natación hizo el principal aporte al medallero para Argentina, con 7 medallas de oro, 8 de plata y 13 de bronce, para un total de 28. También se destacaron el canotaje de velocidad, con 10 oros y 13 medallas en total, y la gimnasia artística, que aportó 5 oros, 2 platas y 5 bronces.

Lo mendocinos que ganaron medallas en los Juegos Suramericanos

Delfina Estoco en gimnasia artística, Julieta Benedetti y Fernando Contreras en ciclismo, Santiago Lorenzo en tenis de mesa, Agustín Pinti en atletismo y Las Leonas Milagros Alastra y Sol Guignet en hockey sobre césped lograron medallas doradas, mientras que Martín Mansilla en remo, Mateo Di Leo en taekwondo, Lucas Mesa en saltos hípicos por equipos y los propios Delfi Estoco y Santi Lorenzo obtuvieron preseas de plata.

La cosecha de bronce de la legión mendocina incluye a los ya nombrados Lorenzo en tenis de mesa y Mansilla en remo a quienes hay que sumarles a Jesús Lugones en esgrima, Delfina Arancibia en boxeo y Adrián Astorga en frontball.

El medallero de los Juegos Suramericanos:

  1. Brasil 312 medallas: 122 oros, 107 platas, 83 bronces
  2. Argentina 293 medallas: 81 oros, 87 platas, 125 bronces
  3. Colombia 192 medallas: 69 oros, 61 platas, 62 bronces
  4. Chile 175 medallas: 49 oros, 58 platas, 68 bronces
  5. Venezuela 146 medallas: 48 oros, 43 platas, 55 bronces
  6. Perú 99 medallas: 28 oros, 32 platas, 39 bronces
  7. Uruguay 54 medallas: 17 oros, 14 platas, 23 bronces
  8. Ecuador 82 medallas: 16 oros, 27 platas, 39 bronces
  9. Paraguay 37 medallas: 9 oros, 9 platas, 19 bronces
  10. Panamá 16 medallas: 5 oros, 3 platas, 8 bronces
  11. Bolivia 16 medallas: 3 oros, 4 platas, 9 bronces
  12. Curazao 2 medallas: 1 oro, 0 platas, 1 bronce
  13. Aruba 4 medallas: 0 oros, 3 platas, 1 bronce
  14. Guyana 4 medallas: 0 oros, 0 platas, 4 bronces

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas