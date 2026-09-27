Boca y Racing se miden en Rosario por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Boca se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina luego de derrotar 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, 2-0 a Sarmiento y de vencer por penales a Vélez tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario, en un partido en el que los de Liniers por la inclusión del Xeneize de seis jugadores extranjeros (se permiten cinco).

Boca, el equipo que es dirigido por el Vasco Arruabarrena, lleva un invicto de 14 partidos y se mantiene firme en todas las competiciones.

El Auriazul viene de ganarle 2-0 a San Lorenzo en el Torneo Clausura, está en semifinales de la Copa Sudamericana y sueña con el título de Campeón de Liga que se le otorga al primero de la tabla anual.

Racing anda mal y sólo busca protagonismo en la Copa Argentina.

La Academia quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, marcha decimocuarto en la Zona B del Torneo Clausura y perdió seis de los 12 partidos que disputó en este semestre.

En su camino hasta los cuartos de final en la Copa Argentina, los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda le ganaron 1-0 a Gimnasia y Esgrima, 4-1 a Defensa y Justicia y 2-1 a Belgrano de Córdoba.

Las probables formaciones:

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero o Ezequiel Cannavo; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Ignacio Rodríguez, Gastón Lodico; Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario)

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Lucas Novelli

Hora: 17. TV: TyC Sports