La inesperada defensa de Alpine a Colapinto luego de su accidente en la Fórmula 1

A través de un comunicado oficial, el equipo remarcó que bajo ninguna circunstancia se deben tolerar los ataques directos o el acoso virtual contra sus deportistas, despejando los rumores de una interna feroz en el garaje.

En la Fórmula 1, las escuderías apelan a este tipo de aclaraciones oficiales para absorber la tensión del ambiente y preservar el clima de trabajo entre sus pilotos.

Alpine publicó el comunicado en sus redes sociales.

El accidente de Bakú generó un fuerte impacto, ya que involucró directamente a su compañero de equipo, Pierre Gasly. Si bien las primeras reacciones apuntaban a un clima tenso dentro de la estructura, Alpine prefirió bajar los decibeles de la controversia.

Los puntos claves del comunicado

La condena al odio en las plataformas digitales es universal y no está dirigida a ninguna afición, país o hinchada en particular.

El equipo busca proteger la integridad física y mental de sus corredores ante los resultados adversos de la competencia.

Alpine ratificó su compromiso de trabajar junto a la Federación Internacional del Automóvil para erradicar las agresiones en el deporte.

Con esta decisión, la escudería busca dar por superado el episodio en Bakú y enfocarse de lleno en los próximos desafíos del calendario.