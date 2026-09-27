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Comunicado oficial

La inesperada defensa de Alpine a Colapinto luego de su accidente en la Fórmula 1

Tras el accidentado Gran Premio de Azerbaiyán, la escudería francesa emitió un sorpresivo comunicado para frenar los ataques contra Franco Colapinto

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Franco Colapinto, duramente atacado tras el accidente de Bakú. 

Franco Colapinto, duramente atacado tras el accidente de Bakú. 

El Gran Premio de Azerbaiyán dejó mucha tela para cortar. Tras un infortunado incidente en pista que terminó con el abandono de los dos monoplazas de Alpine, las redes sociales se convirtieron en un verdadero campo de batalla contra Franco Colapinto.

En las últimas horas, la estructura francesa emitió un sorpresivo comunicado con el que buscó enfriar los ánimos y ponerle un freno a la cacería mediática y digital que venía sufriendo el piloto argentino, cambiando de una buena vez por todas su postura.

Colapinto provoc&oacute; un accidente en Bak&uacute; y fue duramente criticado.&nbsp;

Colapinto provocó un accidente en Bakú y fue duramente criticado.

Alpine cambia su postura y defiende a Colapinto

A diferencia de las duras declaraciones iniciales que salieron desde el entorno de la escudería, Alpine cambió drásticamente su postura.

A través de un comunicado oficial, el equipo remarcó que bajo ninguna circunstancia se deben tolerar los ataques directos o el acoso virtual contra sus deportistas, despejando los rumores de una interna feroz en el garaje.

En la Fórmula 1, las escuderías apelan a este tipo de aclaraciones oficiales para absorber la tensión del ambiente y preservar el clima de trabajo entre sus pilotos.

Alpine public&oacute; el comunicado en sus redes sociales.&nbsp;

Alpine publicó el comunicado en sus redes sociales.

El accidente de Bakú generó un fuerte impacto, ya que involucró directamente a su compañero de equipo, Pierre Gasly. Si bien las primeras reacciones apuntaban a un clima tenso dentro de la estructura, Alpine prefirió bajar los decibeles de la controversia.

Los puntos claves del comunicado

  • La condena al odio en las plataformas digitales es universal y no está dirigida a ninguna afición, país o hinchada en particular.
  • El equipo busca proteger la integridad física y mental de sus corredores ante los resultados adversos de la competencia.
  • Alpine ratificó su compromiso de trabajar junto a la Federación Internacional del Automóvil para erradicar las agresiones en el deporte.

Con esta decisión, la escudería busca dar por superado el episodio en Bakú y enfocarse de lleno en los próximos desafíos del calendario.

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